EL MUNICIPIO BRINDA NUEVAS PROPUESTAS PARA PROMOVER EL ENCUENTRO Y LA SALUD MENTAL

Rio Grande 14/04/2026.- Se trata de 2 talleres abiertos a la comunidad que se desarrollarán durante todo el año en el Centro Municipal de Abordaje Integral en Consumos Problemáticos “Hermana Carla Riva”. Las propuestas están destinadas a personas mayores de 18 años con inscripción previa y cupos limitados.

El Municipio de Río Grande, por medio de la Dirección de Salud Mental y Adicciones, continúa fortaleciendo las políticas públicas orientadas a la prevención, promoción y cuidado integral de la salud mental, mediante la generación de espacios comunitarios de encuentro y participación.

En este marco, durante todo el 2026 se llevarán adelante 2 talleres abiertos a la comunidad en el Centro Municipal de Abordaje Integral en Consumos Problemáticos “Hermana Carla Riva”, situado en Thorne 481.

Una de las propuestas es “Entre Mates y Letras 2026”, un taller de lectura y escritura destinado a personas mayores de 18 años. El mismo se realizará todos los lunes, de 17 a 18.30 horas, ofreciendo un espacio de expresión, creatividad y encuentro a través de la palabra.

Mientras que el otro taller es “Música y Popurrí”, una propuesta orientada a la música y las variedades que tendrá lugar todos los miércoles, de 17 a 18.30 horas. Dicha iniciativa busca promover la participación, el disfrute y la creación colectiva mediante el arte.

Ambas actividades serán abiertas a la comunidad, requieren inscripción previa y cuentas con cupos limitados. Las personas interesadas podrán inscribirse de manera presencial en el Centro Municipal “Hermana Carla Riva”, de lunes a viernes, entre las 9.30 y las 18.30 horas.

De esta forma, el Estado Municipal sigue generando propuestas que fomentan la construcción de redes comunitarias, el desarrollo personal y el acceso a espacios de bienestar integral.