EL GOBERNADOR MELELLA ACOMPAÑÓ LA APERTURA DE LAS JORNADAS IBEROAMERICANAS DE DERECHO ADMINISTRATIVO

Tierra del Fuego 14/04/2026.- Junto a la presidenta del Superior Tribunal de Justicia, María del Carmen Battaini, el Mandatario Provincial participó del inicio de este encuentro que reúne a prestigiosos académicos y especialistas de la región, que se llevan adelante este lunes 13 de abril en la Fábrica de Talentos de la ciudad de Ushuaia.

La propuesta, impulsada con el apoyo del CFI, busca fortalecer la gobernanza y los estándares de la administración pública bajo el eje de la dignidad humana.

Acompañaron el acto inaugural ministros y ministras del Ejecutivo, referentes de entes autárquicos, de la Agencia de Innovación y de las Fuerzas Armadas y de Seguridad; autoridades de los colegios de abogados de Ushuaia y Río Grande, junto a funcionarios del Poder Judicial y un panel de expertos y profesionales de reconocida trayectoria internacional.

Durante la apertura, Melella celebró “la realización de estas jornadas, especialmente en este contexto de un mundo tan complejo”. “En nuestro país, lamentablemente, se atraviesa un momento donde se demoniza y se busca eliminar al Estado y lo público; un escenario donde parece que la persona no importa y el mercado es lo que rige todo”, dijo, y siguió: “Por eso, celebro totalmente este encuentro, que además cuenta con una mirada iberoamericana, es una definición fundamental».

Asimismo, señaló que «son tiempos donde debemos animarnos a dejarnos interpelar por las nuevas tecnologías y los nuevos movimientos culturales y sociales», y remarcó que «toda transformación, toda renovación tiene sentido si la mirada está puesta en el ciudadano, en cada persona, de manera individual y colectiva”.

“Creo que con esa mirada iberoamericana, con esa mirada que contempla la diversidad, pero también la igualdad, con esa mirada individual y colectiva, tenemos que repensarnos y animarnos a repensar toda nuestras estructuras, pero con nuestra gente adentro”, concluyó.

Por su parte, la titular del Superior Tribunal de Justicia, María del Carmen Bataini, agradeció la participación de los presentes y subrayó que “estos docentes de alta jerarquía, sin lugar a duda, nos van a inspirar; no venimos acá exclusivamente a escuchar teoría, venimos a compartir experiencias y a buscar respuestas que nos lleven a transformar las distintas áreas del Derecho”.

En ese sentido, invitó a los asistentes a “llevarnos herramientas, pero también esa semillita que nos impulse a seguir trabajando en nuestras realidades, teniendo siempre como eje a la persona humana”.

Finalmente, el Secretario Legal del Gobierno provincial, Emiliano Fossatto, dio la bienvenida a los presentes y agradeció al Consejo Federal de Inversiones por fomentar espacios de capacitación y profesionalización de la función pública y “a las diferentes instituciones que han colaborado con nosotros para que se pueda realizar esta jornada». «Debo tomarme una licencia para agradecer al equipo de la Secretaría Legal de Gobierno, que ha destinado mucho tiempo para que esto pudiera hoy estar materializándose”, concluyó.

Cabe resaltar que el objetivo principal de estas jornadas es fomentar la reflexión crítica y el intercambio de experiencias en Derecho Público para actualizar el conocimiento y profesionalizar la función pública. Bajo el eje de la dignidad de la persona humana, se busca fortalecer los estándares de gobernanza y buena administración ante los desafíos actuales del espacio iberoamericano.