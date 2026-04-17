Diputados abordó el sobreendeudamiento familiar: 4,8 millones de personas ya tienen mora prolongada

Argentina 17/04/2026.- Diputados debatió el sobreendeudamiento familiar: 4,8 millones de personas ya tienen deudas impagas y crece la presión sobre tarjetas y billeteras virtuales.

La Cámara de Diputados volvió a poner sobre la mesa una problemática que crece en silencio en los hogares argentinos: el sobreendeudamiento familiar. Durante una reunión de la Comisión de Defensa del Consumidor, del Usuario y de la Competencia, legisladores y especialistas advirtieron que 4,8 millones de personas registran una mora superior a tres meses en el pago de tarjetas de crédito, préstamos bancarios y financiamiento otorgado por billeteras virtuales.

El encuentro fue encabezado por Hugo Yasky, presidente de la comisión, quien señaló que actualmente existen 18 proyectos legislativos orientados a brindar herramientas para aliviar la carga financiera que enfrentan miles de familias en todo el país.

El crédito dejó de ser una herramienta y pasó a ser una necesidad

Durante la apertura del debate, Yasky sostuvo que el deterioro del poder adquisitivo convirtió al crédito en una vía de supervivencia para buena parte de la población.

“Las familias argentinas se endeudan para alimentarse, pagar tarifas o comprar medicamentos”, afirmó el diputado, al advertir que la expansión del financiamiento digital también abrió la puerta a mecanismos de cobro con escasa regulación.

Según detalló, la combinación entre salarios rezagados, inflación persistente y tasas elevadas generó un escenario en el que muchas personas quedan atrapadas en una espiral de deuda difícil de revertir.

Los especialistas advirtieron por cifras récord: Una deuda total que supera los 39 billones de pesos

La socióloga e investigadora Luci Cavallero expuso que el endeudamiento total de los hogares argentinos ya supera los 39 billones de pesos, de acuerdo con datos del Banco Central.

De ese total:

32,1 billones corresponden a deuda bancaria

6,9 billones pertenecen a deuda no bancaria

1 de cada 4 personas tiene mora con billeteras virtuales

6 de cada 10 hogares arrastran algún tipo de deuda

La especialista sostuvo que la morosidad alcanzó el 10,6%, el nivel más alto en los últimos 16 años, y remarcó que muchas familias ya no toman crédito para consumir, sino para cubrir gastos básicos.

Fintech y tasas bajo la lupa

Otro de los puntos más cuestionados durante la reunión fue el funcionamiento de las plataformas financieras digitales.

El titular de DEUCO, Pedro Bussetti, advirtió que algunas refinanciaciones aplican tasas que pueden llegar al 500% o 600% anual, lo que agrava aún más la situación de quienes ya están en mora.

A eso se suma, según denunciaron los expositores, la dificultad para establecer canales de diálogo con billeteras virtuales y empresas de cobro, que muchas veces aplican mecanismos automáticos de débito que complican todavía más la economía doméstica.

Proponen una ley para aliviar a las familias

Desde distintos sectores plantearon la necesidad de avanzar en una normativa inspirada en modelos internacionales como la Ley de Segunda Oportunidad aplicada en España.

Qué buscan los proyectos

Entre las principales medidas que se analizan figuran:

regulación de tasas de interés

límites a débitos automáticos

mecanismos de refinanciación accesibles

protección del ingreso familiar

control sobre prácticas de cobranza abusivas

Para los especialistas, el objetivo es crear una herramienta legal que permita a las familias renegociar sus deudas antes de caer en una situación irreversible.

La mora ya impacta en la vida cotidiana

El defensor adjunto del Pueblo porteño, Arturo Pozzali, sostuvo que en los últimos meses aumentaron de manera sostenida las consultas de personas que quieren pagar pero ya no pueden hacerlo.

“El problema no es la voluntad de pago, sino la capacidad de pago”, resumió durante el encuentro.

Los participantes coincidieron en que el sobreendeudamiento dejó de ser un fenómeno aislado y ya se transformó en un problema estructural que afecta el consumo, la salud emocional y la estabilidad de millones de hogares argentinos.

Fuente: GLP