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Deuda Global: Argentina es el segundo pais mas endeudado de América

Por Armando Cabral

Rio Grande 16/04/2026.- Argentina enfrenta una de las situaciones de deuda más delicadas de América Latina: en 2026 debe afrontar vencimientos por unos US$8.800 millones entre compromisos con el FMI y bonistas, mientras busca volver a los mercados internacionales para dejar atrás su historial de defaults.

Contexto regional

El informe de Bloomberg Línea destaca que la deuda pública global sigue creciendo y que varios países latinoamericanos figuran entre los más comprometidos. En este escenario, Argentina aparece como uno de los casos más críticos por su historial de incumplimientos y la magnitud de sus vencimientos inmediatos.

Situación de Argentina
  • Vencimientos 2026: alrededor de US$8.800 millones, principalmente con el FMI y acreedores privados.
  • Pagos recientes: el gobierno canceló unos US$4.200 millones a bonistas, reduciendo parcialmente la carga del año.
  • Estrategia oficial: el Ministerio de Economía prepara una emisión de deuda internacional en 2026, con el objetivo de recuperar acceso a financiamiento y mejorar la reputación del país como emisor.
  • Riesgo estructural: la elevada deuda y las tasas de interés internacionales mantienen la presión sobre las cuentas públicas, en un contexto de inflación y ajuste fiscal.
Comparación con la región
País Nivel de deuda destacado Situación
Argentina Altos vencimientos 2026, historial de defaults Busca volver a mercados internacionales
Brasil Deuda elevada pero con acceso a financiamiento Mercado interno sólido
México Deuda moderada, perfil estable Menor riesgo de default
Chile/Perú Deuda baja en relación al PIB Mayor margen de maniobra
Claves para Argentina
  • Corto plazo: cumplir con los vencimientos de 2026 sin caer en atrasos.
  • Mediano plazo: recuperar credibilidad en los mercados internacionales.
  • Impacto interno: el peso de la deuda condiciona políticas sociales y económicas, generando tensiones en la población y en la política.

En resumen, Argentina se ubica entre los países más endeudados de la región, con un 2026 marcado por fuertes compromisos financieros y la necesidad de reconstruir confianza internacional.

Fuente: Bloomberg

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