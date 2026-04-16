Deuda Global: Argentina es el segundo pais mas endeudado de América

Contexto regional
El informe de Bloomberg Línea destaca que la deuda pública global sigue creciendo y que varios países latinoamericanos figuran entre los más comprometidos. En este escenario, Argentina aparece como uno de los casos más críticos por su historial de incumplimientos y la magnitud de sus vencimientos inmediatos.
Situación de Argentina
- Vencimientos 2026: alrededor de US$8.800 millones, principalmente con el FMI y acreedores privados.
- Pagos recientes: el gobierno canceló unos US$4.200 millones a bonistas, reduciendo parcialmente la carga del año.
- Estrategia oficial: el Ministerio de Economía prepara una emisión de deuda internacional en 2026, con el objetivo de recuperar acceso a financiamiento y mejorar la reputación del país como emisor.
- Riesgo estructural: la elevada deuda y las tasas de interés internacionales mantienen la presión sobre las cuentas públicas, en un contexto de inflación y ajuste fiscal.
Comparación con la región
|País
|Nivel de deuda destacado
|Situación
|Argentina
|Altos vencimientos 2026, historial de defaults
|Busca volver a mercados internacionales
|Brasil
|Deuda elevada pero con acceso a financiamiento
|Mercado interno sólido
|México
|Deuda moderada, perfil estable
|Menor riesgo de default
|Chile/Perú
|Deuda baja en relación al PIB
|Mayor margen de maniobra
Claves para Argentina
- Corto plazo: cumplir con los vencimientos de 2026 sin caer en atrasos.
- Mediano plazo: recuperar credibilidad en los mercados internacionales.
- Impacto interno: el peso de la deuda condiciona políticas sociales y económicas, generando tensiones en la población y en la política.
En resumen, Argentina se ubica entre los países más endeudados de la región, con un 2026 marcado por fuertes compromisos financieros y la necesidad de reconstruir confianza internacional.
Fuente: Bloomberg