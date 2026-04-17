CONCLUYÓ CON ÉXITO LA JORNADA DE DIVULGACIÓN SOBRE EL ÁREA NATURAL PROTEGIDA PENÍNSULA MITRE “UNIENDO SABERES PARA SU CONSERVACIÓN”

Tierra del Fuego 17/04/2026.- El Ministerio de Producción y Ambiente, a través de la Secretaría de Ambiente, llevó adelante la Jornada de Conocimiento Científico y Divulgación sobre el Área Natural Protegida Península Mitre, en el marco del proceso de elaboración del Plan de Manejo del Área.

El encuentro, denominado “Uniendo saberes para su conservación”, reunió a más de 100 asistentes y contó con la presentación de 24 ponencias que abordaron distintas dimensiones del territorio, incluyendo aspectos geológicos, biológicos, culturales y sociales. La jornada se consolidó como un espacio de intercambio entre la comunidad científica, técnica y los distintos actores vinculados al área, aportando información clave para su conocimiento y conservación.

En este sentido, el secretario de Ambiente, Martín Juárez, destacó que “este tipo de encuentros nos permiten acercar ese conocimiento y, sobre todo, promover un uso responsable del territorio, que nos permita seguir disfrutándolo a futuro”.



Por su parte, la directora general de Biodiversidad y Conservación, María Luisa Carranza, destacó que “esta es una etapa de planificación clave para un área que abarca aproximadamente 350.000 hectáreas terrestres y 680.000 marinas. El aporte del conocimiento científico nos permite caracterizar el territorio y pensar mejores estrategias de manejo, resguardando sus ecosistemas”.

Uno de los ejes de la jornada fue la integración de la información existente y la identificación de valores de conservación como base para la planificación del área.

En este marco, se destacó la necesidad de abordar el territorio desde una mirada integral, que contemple tanto la protección de sus ecosistemas y ambientes sensibles, como el desarrollo de actividades sostenibles, en función de las características y capacidad de cada sector.

Maricel Giaccardi, coordinadora técnica por la Fundación para la Conservación y Uso Sustentable de los Humedales y experta en planificación de áreas protegidas, señaló que “es fundamental reunir y ordenar la información disponible, dado que conocer el territorio permite valorarlo y tomar mejores decisiones sobre su gestión, especialmente considerando el rol clave de los humedales y turberas en el contexto del cambio climático”.

Estas acciones forman parte de una serie de instancias impulsadas por el Gobierno provincial junto a instituciones del ámbito científico y organizaciones especializadas, con el objetivo de fortalecer la planificación y gestión del Área Natural Protegida Península Mitre, integrando conocimiento, participación y desarrollo sostenible