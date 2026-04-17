CON PRESENCIA TERRITORIAL, EL MUNICIPIO FORTALECE EL DISPOSITIVO DE ORIENTACIÓN EN DISCAPACIDAD

Rio Grande 17/04/2026.- La propuesta comienza a partir del 17 de abril, con el objetivo de fortalecer el Dispositivo Municipal de Orientación Legal, Social y Acceso a Derechos en Discapacidad, ampliando su alcance mediante su implementación en territorio.

El Municipio de Río Grande recuerda que, a través del Programa Convivencia, está en funcionamiento el Dispositivo de Orientación en Discapacidad. El mismo se encuentra en la sede central, ubicada en Perito Moreno 287, donde se brinda asesoramiento integral a personas con discapacidad y sus familias. En esta nueva etapa, se suma la atención en espacios comunitarios para acercar el Estado a distintos sectores de la ciudad y facilitar el acceso a derechos.

La implementación de este dispositivo responde a la necesidad de garantizar el acceso a información clara, accesible y oportuna como condición fundamental para el ejercicio pleno de los derechos de las personas con discapacidad y sus familias.

En este marco, se brindará orientación integral en materia de acceso a derechos y prestaciones, salud y seguridad social, educación, entre otros aspectos. También se brindará información y orientación respecto de los procedimientos, circuitos administrativos y organismos competentes para la realización de trámites, así como en el abordaje de diversas situaciones vinculadas al ejercicio de derechos.

El dispositivo se desarrollará de la siguiente manera: en la sede central (Perito Moreno 287) de lunes a jueves, de 9 a 16 horas; mientras que en la sede territorial en la Biblioteca El Muelle (Keninek 321 – zona sur) los viernes, de 10 a 15.30 horas.

De esta manera, el Estado Municipal sigue fortaleciendo políticas públicas inclusivas, promoviendo la cercanía, la equidad territorial y el acceso efectivo a derechos para toda la comunidad.