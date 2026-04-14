Caso Andis: la Justicia investiga quién es «KM», la mujer a la que iban dirigidas las coimas, no pasó eso con CFK que todos sabían quien era.

El “Caso ANDIS” investiga un esquema de presuntas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad, donde los chats filtrados mencionan a una mujer identificada como “KM”. La Justicia sospecha que esas iniciales corresponden a Karina Milei, hermana del presidente Javier Milei, y actual secretaria general de la Presidencia.
Qué se sabe del “Caso ANDIS”
- Origen: La causa surge de audios y chats filtrados que revelan un circuito de retornos ilegales en contrataciones de la Agencia Nacional de Discapacidad.
- Imputados: Entre los principales investigados está Diego Spagnuolo, exabogado de Javier Milei y exfuncionario vinculado al organismo.
- Mecanismo: Se hablaba de un “3%” de coimas en contratos y compras de insumos médicos, con destino señalado hacia “KM”.
El misterio de “KM”
- En los chats, los intermediarios repetían que el dinero iba dirigido a “KM”, sin dar nombre completo.
- La Justicia interpreta que esas iniciales corresponden a Karina Milei, figura central en el círculo íntimo del Presidente.
- La polémica se intensificó porque, en otros casos de corrupción, como el de Cristina Fernández de Kirchner, la identidad de la persona señalada era pública y evidente. Aquí, en cambio, se plantea un “manto de duda” sobre alguien que es una figura política conocida.
Estado actual de la investigación
- El juez Ariel Lijo y el fiscal Picardi ordenaron nuevas indagatorias y ampliación de pruebas.
- Se investiga también si parte del dinero de las coimas se usó para financiar actos políticos, como el evento de Javier Milei en el Movistar Arena.
- La causa se ha convertido en el primer gran escándalo de corrupción que golpea directamente al gobierno de Milei.
Comparación con casos anteriores
|Caso
|Figura señalada
|Identificación pública
|Reacción política
|CFK (Kirchnerismo)
|Cristina Fernández de Kirchner
|Siempre explícita y reconocida
|Polarización política inmediata
|KM (Caso ANDIS)
|Karina Milei (sospechada)
|Iniciales en chats, sin nombre directo
|Debate sobre opacidad y protección institucional
Riesgos políticos
- Credibilidad del gobierno: el caso pone bajo la lupa al círculo íntimo presidencial.
- Transparencia institucional: la falta de claridad sobre “KM” genera sospechas de encubrimiento.
- Impacto social: la causa involucra fondos destinados a discapacidad, un área altamente sensible.
En síntesis: la Justicia investiga si “KM” es efectivamente Karina Milei, y por qué se intentó ocultar su identidad en los chats de coimas. La comparación con casos anteriores (como CFK) refuerza la percepción de que aquí se busca minimizar la exposición pública de una figura clave del oficialismo.
Monto de las presuntas coimas
- Cifra principal: La investigación judicial habla de un desfalco de $75.000 millones en la ANDIS.
- Variación en medios: Algunos reportes periodísticos mencionan $57.000 millones, pero la fiscalía amplió el cálculo tras hallar nuevas facturas y contratos irregulares.
- Ejemplo concreto: Empresarios farmacéuticos aportaron u$s70.000 para financiar un acto de Javier Milei en el Movistar Arena, dinero que podría provenir de este esquema de coimas.
- Fuente: www.lalicuadoratdf.com.ar