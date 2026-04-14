Caso Andis: la Justicia investiga quién es «KM», la mujer a la que iban dirigidas las coimas, no pasó eso con CFK que todos sabían quien era.

Por Armando Cabral

Rio Grande 14/04/2026.- El “Caso ANDIS” investiga un esquema de presuntas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad, donde los chats filtrados mencionan a una mujer identificada como “KM”. La Justicia sospecha que esas iniciales corresponden a Karina Milei, hermana del presidente Javier Milei, y actual secretaria general de la Presidencia. Es llamativo que la misma justicia que identificaba a la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner con las iniciales, CFK, ahora no encuentre a quien se esconde bajo las iniciales KM, que bien podría ser Karina Milei, que solo en este caso habría percibido coimas por mas de 75.000 millones de pesos, todo un récord de moral y principios de argentinos de bien. Aún asi es muy llamativo escuchar a los libertarios hablar del combate a la corrupción, antiliberalismo o insultar periodistas por publicar este tipo de noticias.