Andrea Freites: «La nueva ley de glaciares impacta en el medio ambiente»

La legisladora nacional, de Tierra del Fuego, se manifestó muy preocupada por el rumbo que toma la política medio ambiental del gobierno nacional, después de la aprobación de la Ley de Glaciares, y tambien se manifestó respecto del ajuste nacional que ha perjudicado fuertemente a nuestra provincia.

Bueno, les decía recién que acaba de llegar y quería conocer de primera mano la sensación después de la aprobación de la Ley de Glaciares, ¿No?