Andrea Freites: «La nueva ley de glaciares impacta en el medio ambiente»
PorArmando Cabral
Rio Grande 14/04/2026.- la diputada nacional por UXP, sostuvo en declaraciones a resumen Económico que, la ley de glaciares que se aprobó, perjudica gravemente al medio ambiente, lamento la forma en que se desarrolló la audiencia publica que fue cortada de manera arbitraria por el gobierno nacional y tambien se refirió a la situación critica que atraviesa la provincia despues de casi 3 años de gobierno de Javier Milei, producto de los recortes que han generado un complicado panorama social.
La legisladora nacional, de Tierra del Fuego, se manifestó muy preocupada por el rumbo que toma la política medio ambiental del gobierno nacional, después de la aprobación de la Ley de Glaciares, y tambien se manifestó respecto del ajuste nacional que ha perjudicado fuertemente a nuestra provincia.
Bueno, les decía recién que acaba de llegar y quería conocer de primera mano la sensación después de la aprobación de la Ley de Glaciares, ¿No?
Más aún lo que han votado los diputados libertarios teniendo en cuenta la situación de Ushuaia que ha sido planteada por especialistas y científicos como complicada a partir de la posible explotación de las zonas periglaciares.
La verdad que ya desde el día martes que tuvimos el primer día de comisiones, ya estaba claro por el número de firmas que obtuvieron y además con la convocatoria cuando la firman los diputados de Tucumán y de Misión y de Santa Cruz, estaba claro que el número lo tenían.
De hecho se aprobó con 132, me parece.
La verdad que es muy preocupante lo que sucede.
Es una ley más que le sale al gobierno nacional y que claramente afecta muy fuerte en este caso al medio ambiente, al cuidado y la protección de los glaciares y la zona periglaciar, que es la zona que está alrededor de los glaciares, que es lo que corre riesgo ahora con la aprobación de esta ley.
Era una ley que estaban esperando las mineras para empezar a trabajar y explotar estas zonas periglaciares en la provincia de Catamarca, en la provincia de San Juan.
Así que sí, creo Armando que absolutamente judicializable esto.
De hecho desde hoy temprano, yo cuando subí al avión ya había varios drag dando vuelta con el tema de la juntada de firmas para las denuncias.
Claro, claro, claro que va a ser largo esto como todo.
La verdad que preocupa muchísimo todo lo que viene sucediendo en la ARG.
Es mucho lo que va a haber que arreglar cuando termine esta gestión.
Están rompiendo todo muy rápido.
Hablábamos recién también con el legislador Lapadula el tema de, además de esto que preocupa y mucho, ya hay mucha preocupación en la provincia por la falta de envío de fondos del ámbito nacional y se complica ya no sólo el gobierno sino los municipios también con el pago de salarios.
¿Y la pregunta del millón es cómo se van a pagar, por ejemplo los aguinaldos si ya se está pidiendo adelanto para poder pagar salarios?
En este sentido, ¿Va a haber algún tipo de posibilidad de hablar con el gobierno de revertir esta situación que no solamente preocupa a Tierra del Fuego, obviamente, sino a más de 20 provincias en todo el país?
Sí, la verdad que la situación de la provincia está muy complicada, de hecho esto afecta, vos tenés en cuenta, ya lleva tres años de gobierno Javier Milei, tres años que cortó políticas públicas como el SONID por ejemplo, que se hace cargo de la provincia, muchos programas que tienen que ver con salud, que tienen que ver con el área social, que los municipios son la primera puerta al vecino y son quienes vienen manteniendo estas políticas, vienen continuando con estos programas con recursos propios, obras que estaban previstas con fondos nacionales se vienen concretando con fondos de los municipios.
Entonces es totalmente lógico que hoy se encuentren en la situación que están, porque no hay una bajada o una línea política clara del gobierno nacional consiguen ATN aquellos que los gobernadores un poco apretados con todo, con toda la situación que se está viviendo hoy hay un clima social muy complicado en muchas provincias.
No está exenta de esto.
Esto tiene que ver con el nivel de despido, las empresas, las pymes que vienen cerrando, los pequeños negocios de barrio Armando, vos ves acá cómo se está viviendo en Río Grande a causa de eso, el endeudamiento que toman las familias en las billeteras virtuales, ni qué decirte, porque haciendo un clic acceden por ahí a un millón de pesos que después te cobran fortunas, intereses.
La verdad que la angustia que tienen las familias por no poder llevar a la mesa lo necesario, poder cubrir lo mínimo para poder vivir, es tremenda.
Y así como estamos acá, la verdad que estamos en todos lados.
Veremos qué es lo que ahora a la provincia va a llegar un ATN que con intereses bastante considerables, 15 es por lo menos lo que se informó en los medios sobre esta situación.
Esperemos que así como llega a la provincia, que el gobernador haga la distribución que corresponde también para poder oxigenar un poco.
Claro, pero es tremendo porque es plata de la coparticipación, que se la mandan como adelanto, le piden que se la devuelva en el mismo mes y además le cobran intereses.
Es todo ilegal esto.
Diputada Esto lo aplicó Mauricio Macri me recordá cuando estaba Rosana Bertone, gobernadora.
Desde ese momento fue que se empezaron a cobrar estos intereses bastante onerosos.
Totalmente onerosos.
Veremos qué es lo que sucede.
Hay un planteo de varios para ver cuál va a ser la.
Si, hay un semáforo rojo, digamos, en el gobierno nacional por el conflicto social que viene desatándose en todas las provincias por esto, por los descuentos, el endeudamiento de las familias y los municipios, las provincias que tampoco pueden hoy o no están en condiciones de asistir a toda la demanda que viene surgiendo.
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