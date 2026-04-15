ABREN LAS INSCRIPCIONES AL PROGRAMA “CONSTRUYENDO CAMINOS”

Dicha propuesta, que está destinada tanto a instituciones públicas, privadas como de gestión mixta de nivel inicial y primario, contará con fechas disponibles durante los meses de noviembre y diciembre de este año y un período de inscripciones hasta el día 17 de mayo inclusive, pudiendo realizarse las mismas a través del siguiente link: https://acortar.link/cbtGbC. Quiénes deseen más información, podrán contactarse al correo cultura@ushuaia.gob.ar.

David Ferreyra, secretario de Políticas Ambientales, Culturales y Educativas, declaró que “esta política pública es una herramienta para dar alivio al bolsillo de las familias ushuaienses en este contexto tan complejo que vivimos a nivel país. Así, chicos y chicas podrán celebrar su acto de egreso en un Esther Fadul con toda su técnica, logística y ornamentación a disposición”.

“Desde la gestión del intendente Walter Vuoto continuamos con el fime compromiso de acompañar a nuestras infancias y sus familias, entendiendo la importancia de celebrar estos momentos de transición en la vida educativa” concluyó Ferreyra.