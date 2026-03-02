Milei abre las sesiones ordinarias con insultos y críticas: la reacción política y el impacto económico

Argentina 02/03/2026.- El presidente Javier Milei inauguró las sesiones ordinarias del Congreso en 2026 con un discurso que rápidamente se convirtió en foco de polémica. Más allá de los anuncios económicos y las proyecciones de su gestión, lo que marcó la jornada fueron los insultos reiterados contra la oposición: según recuentos de medios nacionales, el mandatario utilizó expresiones descalificatorias más de veinte veces, calificando a sus adversarios de “delincuentes, asesinos y brutos”.

Un estilo confrontativo que divide

Oposición: La Coalición Cívica describió la intervención como “vulgar e incivilizada”, mientras otros bloques remarcaron que Milei había prometido abandonar los agravios, pero volvió a centrar su discurso en ataques personales.

Oficialismo: Los aliados defendieron el tono como parte de la "batalla cultural" que impulsa el presidente, interpretando la dureza como reafirmación de liderazgo.

Opinión pública en tensión

Las encuestas recientes muestran un escenario de desgaste:

El apoyo inicial a Milei, basado en la expectativa de reformas económicas profundas, se ha reducido en sectores urbanos y de clase media.

Los sondeos reflejan una caída en la aprobación presidencial, con un núcleo duro que se mantiene fiel pero con menor capacidad de expandirse hacia votantes moderados.

Analistas señalan que el estilo confrontativo, lejos de sumar adhesiones, refuerza la polarización y alimenta la percepción de aislamiento político.

Impacto económico: empresas y empleo

El contexto social y económico refuerza las críticas:

22.000 empresas cerradas desde el inicio de la gestión.

desde el inicio de la gestión. 259.000 puestos de trabajo perdidos , lo que equivale a que cada 4 minutos se destruye un empleo en el país .

, lo que equivale a que . Solo en los últimos dos meses han cerrado más de 10 empresas por día, reflejando la gravedad de la crisis productiva.

Estos datos ponen en tensión el relato oficial de estabilización macroeconómica, ya que la contracción del aparato productivo y la pérdida masiva de empleo generan un clima de incertidumbre y malestar social.

Balance y proyecciones

En su discurso, Milei destacó la reducción del déficit fiscal y la estabilización macroeconómica, anunció nuevas reformas de desregulación y ratificó negociaciones internacionales, como un posible tratado de libre comercio con Estados Unidos. Sin embargo, el tono agresivo hacia la oposición y los indicadores de crisis económica terminaron eclipsando los anuncios, generando dudas sobre la viabilidad de sus proyectos en un Congreso donde necesita consensos.

Conclusión: La apertura de sesiones 2026 dejó en evidencia la tensión entre logros económicos que el gobierno busca exhibir y un estilo político que multiplica las críticas. La percepción de que cada vez menos voces defienden su gestión se alimenta tanto de los insultos en el Congreso como de los datos duros: miles de empresas cerradas y cientos de miles de empleos perdidos.

Impacto económico bajo la gestión Milei