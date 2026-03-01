LA GRIETA INTERNA Gustavo Melella pierde peso en la Legislatura de Tierra del Fuego: la oposición le copó las comisiones

La Legislatura de Tierra del Fuego reconfiguró el mapa de poder interno y dejó en evidencia la ruptura política entre el gobernador Gustavo Melella y el intendente de Ushuaia y presidente del PJ provincial, Walter Vuoto, quienes hace cuatro meses compitieron juntos en las elecciones legislativas bajo el sello de Fuerza Patria.

La Comisión N°1 de Legislación General, eje por el que pasan los proyectos de mayor peso institucional, será presidida por el legislador Raúl Von Der Thusen (Somos Fueguinos). Hasta ahora estaba bajo la conducción de Federico Greve (FORJA).

El gobernador de Tierra dle Fuego abrirá el nuevo período legislativo este domingo 1° de marzo a las 10 horas.

El corrimiento del oficialismo de estas áreas neurálgicas reordena el tablero parlamentario y anticipa un año de mayor confrontación política dentro del edificio legislativo.

Ruptura expuesta entre Gustavo Melella y Walter Vuoto

La nueva conformación cristaliza una tensión que venía escalando entre la Casa de Gobierno y el municipio capitalino. Tal como contó Letra P, el conflicto se profundizó a partir de la discusión por los recursos y la distribución de fondos de la provincia a los municipios, en un escenario de caída de ingresos.

El PJ, que hasta ahora articulaba con el oficialismo provincial, se reposiciona y habilita una mayoría circunstancial que deja al Ejecutivo en una situación más frágil en el tratamiento de leyes sensibles.

El nuevo esquema distribuye las otras presidencias de la siguiente manera: la Comisión N°4 de Educación, Cultura, Medio Ambiente, Ciencia y Tecnología será presidida por Luciano Selzer (La Libertad Avanza); la Comisión N°5 de Acción Social, Salud, Vivienda y Trabajo quedará bajo la conducción de Myriam Martínez (FORJA); y la Comisión N°6 de Justicia y Seguridad será encabezada por Natalia Graciania (LLA).

En tanto, la Comisión N°7 de Malvinas, Atlántico Sur y Antártida tendrá como presidente a Federico Sciurano; la Comisión N°8 de Parlamento Patagónico, Mercosur e Integración Regional será presidida por Gisela Dos Santos (Sumemos Tolhuin); y la Comisión N°9 de Innovación estará a cargo de Victoria Vuoto (PJ).

Antes del discurso del gobernador

El reordenamiento interno se produce en la antesala del mensaje que el gobernador brindará este domingo 1 de marzo a las 10, en la apertura de sesiones ordinarias. La señal política es contundente: el Ejecutivo enfrentará el inicio del período legislativo con las comisiones estratégicas bajo conducción opositora.

El contexto es alarmante. La provincia atraviesa un presente conflictivo, atravesado por la intervención del puerto de Ushuaia por parte del gobierno nacional y por la apertura de importaciones que golpea de lleno a la industria fueguina, uno de los pilares de la matriz productiva local.

