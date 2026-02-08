TIERRA DEL FUEGO SE SUMA A LOS BENEFICIOS DE TARIFAS AÉREAS PREFERENCIALES PARA RESIDENTES

Tierra del Fuego 08/02/2026.- El Instituto Fueguino de Turismo informó que, a partir de ahora, los residentes de Tierra del Fuego se incorporarán al programa de descuentos especiales en vuelos domésticos que regirá en todo el país. Los mismos se comercializan a través de la oficina física que la agencia de viajes Almundo posee en la provincia.

De esta manera, a través de una alianza entre Almundo y Flybondi, se lanza un beneficio exclusivo en pasajes para los fueguinos, correspondiente a las conexiones aéreas de Ushuaia desde y hacia Buenos Aires, Córdoba y El Calafate.

“Vemos con agrado esta nueva iniciativa impulsada por Almundo y Flybondi. Esta propuesta contempla nuestra condición insular y aerodependiente, y cobra especial relevancia en épocas como la actual, cuando muchos estudiantes fueguinos eligen regresar para pasar las vacaciones junto a sus familias o viceversa, y también realizar un viaje a un destino cercano como lo es El Calafate”, destacó el presidente del Instituto Fueguino de Turismo, Dante Querciali.

Desde Almundo informaron que este beneficio podrá aprovecharse en toda la red de tiendas físicas de la agencia. En la provincia, está disponible en la tienda de Ushuaia (Gobernador Paz 145 – Local 1). Además, precisaron que la alianza estratégica con la aerolínea low cost Flybondi busca fortalecer la conectividad y el turismo nacional, promoviendo la movilidad regional y contribuyendo al desarrollo del turismo interno, a través de un beneficio del 20% de descuento en viajes de cabotaje para residentes de las provincias argentinas, entre las que se encuentra Tierra del Fuego.

El descuento para los fueguinos aplica a tres destinos: Buenos Aires, El Calafate y Córdoba, esta última disponible hasta fines de marzo. Se puede optar solo por tramo de ida o bien por tramos de ida y vuelta, y puede utilizarse en cualquier fecha sin restricciones de temporada. Estará vigente para vuelos a realizarse hasta el 31 de diciembre de 2026.

Para acceder al beneficio, los pasajeros deberán acreditar residencia en la ciudad de origen o destino de la ruta al momento de la compra, presentando su DNI como comprobante. Por ejemplo, un pasajero con residencia en Tierra del Fuego podrá aplicar el descuento en la ruta Buenos Aires – Ushuaia acreditando domicilio con su documento. No aplica para pasajeros residentes en CABA o en la provincia de Buenos Aires.

“Esta alianza con Flybondi refuerza nuestro compromiso de acercar oportunidades de viaje a todos los rincones del país. Queremos que cada vez más fueguinos puedan conectar con nuevos destinos de manera accesible y con el respaldo de nuestras tiendas en todo el territorio argentino”, señaló Alejandro Herrasti, Director Comercial de Almundo.

“En Flybondi trabajamos para que nuestro propósito de dar la libertad de volar llegue a cada vez más personas. Por eso celebramos esta alianza con Almundo, que nos permite generar nuevas oportunidades de viaje y seguir impulsando el turismo interno”, sostuvo Federico Pastori, Director Comercial de Flybondi.