Tierra del Fuego Por decreto Provincia aprobó aumento para docentes

Tierra del >Fuego 12/02/2026.- El gobernador Gustavo Melella firmó el decreto que aprueba la actualización salarial de enero para el personal docente de Tierra del Fuego, en el marco del programa de acompañamiento para frenar la pérdida de poder adquisitivo.

El gobernador Gustavo Melella rubricó el decreto que aprueba la actualización de la escala salarial correspondiente al mes de enero de 2026 para el personal alcanzado por el escalafón Docente en Tierra del Fuego.

La medida quedó formalizada a través del Decreto 150/26, firmado también por el ministro de Economía, y fue publicada el viernes en el Boletín Oficial. En el texto se establece que las erogaciones derivadas de su aplicación serán imputadas a las partidas presupuestarias vigentes del actual ejercicio económico-financiero.

En los considerandos, el Ejecutivo provincial fundamenta la decisión en la instrucción impartida al Ministerio de Economía para avanzar en el diseño e implementación de un programa urgente de acompañamiento salarial destinado al sector público, con el objetivo de frenar de manera inmediata la pérdida del poder adquisitivo de los trabajadores estatales.

Asimismo, se hace referencia al Programa de Acompañamiento Salarial 2025, orientado a la recomposición de los haberes, y al acuerdo paritario alcanzado entre el Gobierno y el SUTEF, el cual fue homologado mediante la Resolución de la Secretaría de Trabajo N° 175/25 y ratificado posteriormente por el Decreto 2781/25.

El decreto subraya que “resulta imperioso aplicar un incremento salarial sobre el régimen retributivo del personal comprendido en el escalafón Docente”, en línea con las condiciones establecidas en el acta acuerdo suscripta el 30 de octubre de 2025.

Finalmente, se deja constancia de la intervención de la Secretaría de Capital Humano y de la Oficina Provincial de Haberes organismo rector en materia de política salarial, así como del aval del Ministerio de Economía, que mediante nota fechada el 23 de enero de 2026 confirmó la existencia de crédito presupuestario suficiente para afrontar las erogaciones que demanda la medida.

Fuente: Tiempo Sur