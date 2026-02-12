TIERRA DEL FUEGO DA EL PRIMER GRAN PASO COMO POLO NACIONAL DE DESARROLLO DE VIDEOJUEGOS

Tierra del Fuego 12/02/2026.- Con el cierre de la “Célula de Aceleración de Desarrollo de Videojuegos”, 20 jóvenes fueguinos presentaron prototipos jugables ante referentes globales y sentaron las bases de la industria local.

En un hito histórico para la matriz productiva de la provincia, se llevó a cabo en la capital fueguina el acto de cierre del proyecto “Célula de Aceleración de Desarrollo de Videojuegos”. La jornada marcó la culminación de una etapa intensiva de formación y producción en la que 20 jóvenes talentos locales dieron vida a cinco prototipos jugables de alta fidelidad (Vertical Slices), los cuales fueron defendidos ante destacados referentes nacionales e internacionales del sector.

La iniciativa fue impulsada por la Agencia de Innovación de Tierra del Fuego (AeIAS) junto al Consejo Federal de Inversiones (CFI), con el objetivo estratégico de consolidar a la provincia como un polo tecnológico-industrial y vincular el potencial creativo fueguino con las demandas globales de la Economía del Conocimiento.

Durante la presentación, cinco equipos interdisciplinarios, organizados bajo una dinámica profesional de trabajo, expusieron los resultados de un proceso de formación integral que priorizó tanto habilidades técnicas como competencias blandas, condiciones clave para garantizar una inserción sostenible en la industria.

La presidenta de la Agencia de Innovación, Analía Cubino, celebró el momento con entusiasmo: “Siento una profunda alegría al ver culminar esta fase. Estos jóvenes no solo están terminando una capacitación, se están convirtiendo en el equipo experto y fundacional de la industria del videojuego en Tierra del Fuego. Este es el inicio de nuevas etapas para que el talento fueguino se inserte definitivamente en el mercado laboral tecnológico”.

En tanto, la secretaria de Ciencia y Tecnología, Élida Rechi, subrayó que el programa forma parte de la estrategia del Nodo de Economía del Conocimiento, orientada a acelerar perfiles digitales mediante experiencias de trabajo real.

El proceso contó con el acompañamiento de figuras clave de la Asociación de Desarrolladores de Videojuegos Argentina (ADVA), encabezadas por su presidente, Hernán López, y el coordinador del Área de Educación, Mauricio Navajas. Junto a ellos, un destacado equipo de mentores —integrado por Andrés Mathey Doret, Alumine Drago, Camila Alarcón, Nicolás Cols y Lucas de la Fuente— brindó asistencia técnica y estratégica a los cinco estudios emergentes.

La jornada también contó con la presencia de dos exponentes de la escena regional: Gerson Da Silva, de Ironhide (Uruguay), y Lucas Wall, representante de Saber LATAM (Argentina), quienes compartieron su visión sobre el presente y futuro de la industria del videojuego.

Con esta primera célula de aceleración, Tierra del Fuego no solo da inicio formal a su camino en la industria del videojuego, sino que proyecta nuevas instancias de formación, incubación y vinculación laboral. La provincia se posiciona así como un semillero de talento digital con capacidad de competir en mercados internacionales.