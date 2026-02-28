SE REALIZARÁN 4 JORNADAS SOLIDARIAS PARA ACOMPAÑAR EL INICIO DE CLASES

Rio Grande 28/02/2026.- El Centro Cultural Alem será, nuevamente, escenario de la 4° edición de “Cartucheras Solidarias”. La misma es una propuesta en la que se confeccionarán cartucheras que serán entregadas a las niñas y niños que asisten a comedores y merenderos comunitarios de Río Grande.

Por cuarto año consecutivo, el Municipio llevará adelante esta propuesta solidaria que tendrá lugar en el Centro Cultural Alem los días 2 3, 4 y 5 de marzo, en el horario de 10 a 15.30 horas.

Durante 4 días, más de 60 estudiantes de los talleres de «Corte y Confección», así como de «Patchwork» van a confeccionar cartucheras aplicando diferentes técnicas. Las mismas estarán destinadas a niñas y niños que asisten a comedores y merenderos de nuestra ciudad.

Cabe destacar que, desde que comenzó esta acción solidaria, las alumnas de los talleres entre sus 3 ediciones anteriores llevan confeccionadas mas de 1900 cartucheras que fueron destinadas a las infancias de nuestra ciudad y esta año se proyecta superar las 900 unidades.

Quienes se quieran sumarse a esta actividad solidaria, podrán asistir los días y en el horario mencionado, con su máquina de coser y conocimientos en costura. No sé requiere inscripción previa.

Mediante esta acción, el Municipio continúa trabajando para que, entre todos y todas, se construya una comunidad solidaria, acompañando a las familias que más lo necesitan en el inicio del ciclo escolar 2026.