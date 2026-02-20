Reforma Laboral Diputada Andrea Freites: «Este proyecto es un mamarracho jurídico»

Reforma Laboral 20/02/2026.- La diputada nacional de UxP, calificó el proyecto de reforma laboral como un mamarracho jurídico, que no genera empleo, genera miedo. A diferencia de otros diputados que no solo no hablaron, sino que ni fueron a la sesión, Freites cuestionó duramente el proyecto y la quita de derechos laborales que implica. Los diputados libertarios Santiago Pauli y Miguel Rodríguez no fueron oradores, como ocurre habitualmente, al menos hasta las 21:05 hs en que cerramos esta nota. Agustin Tita diputado por FORJA, estuvo ausente sin aviso lo que nos evita cualquier tipo de comentario.

La legisladora nocional no ahorró críticas y tambien señaló que «esto es un retroceso integral de derechos.

«Nos hablan de modernizar, si se tratara de modernizar, no quitarían los derechos que quitan en este mamarracho jurídico».

«Si quieren modernizar hablarían de inteligencia artificial, de nuevas tecnologías, de capacitación, de innovación, de preparar a nuestros jóvenes para trabajos futuros, pero, no, aca nos hablan de reducir las indemnizaciones, de pagarla en 12 cuotas, pagar menos si un trabajador se enferma, dejan afuera a los trabajadores de los delyveris,a los trabajadores de la Marina Mercante».

Finalmente, Freites hizo referencia a su representación de la Provincia de Tierra del Fuego, de la que dijo que «se han perdido miles de puestos de trabajo en estos dos años. Tenemos la desocupación mas alta que la media nacional, tenemos industria muy golpeadas, familias con mucha incertidumbre».

En su alocución hizo referencia a los titulares de los medios que diariamente informamos sobre la crisis de la industria textil, electrónica y pymes. Freites remarcó que está a favor del desarrollo y el empleo genuino. Que las empresas crezcan pero que eso no significa, quitar derechos, quitar protección y limitar al que menos tiene».

La diputada, adelantó su voto negativo para, según dijo, no ser cómplice de esta entrega» a la vez que pidió a los que hacen llamar peronistas que no voten este mamarracho jurídico.

El papelón de Agustin Tita

El diputado de FORJA, Agustin Tita, no fue a la sesión sobre la reforma laboral y según fuentes de la Cámara de Diputados, estuvo ausente sin aviso.

En el caso de un diputado que falta a una sesión sin aviso ni justificación, la normativa prevé sanciones económicas. Según modificaciones recientes en reglamentos legislativos, cada ausencia injustificada puede implicar un descuento de hasta el 10% de la dieta (salario) del legislador, y este descuento es acumulable si las faltas se repiten. Es decir, varias ausencias sin aviso pueden generar una reducción significativa en sus ingresos. Además, la falta injustificada afecta el quórum y la dinámica parlamentaria, lo que puede tener consecuencias políticas y disciplinarias dentro del cuerpo legislativo.

En términos prácticos:

Si se retira antes de tiempo : debe pedir permiso al presidente de la Cámara, especialmente si está en riesgo el quórum.

: debe pedir permiso al presidente de la Cámara, especialmente si está en riesgo el quórum. Si falta sin aviso: se aplica el descuento salarial y queda asentado en actas, lo que puede ser usado políticamente en su contra.

El silencio de los libertarios.

Santiago Pauli y Miguel Rodríguez, tan activos en redes sociales donde hacen uso y abuso de provocaciones diarias y mentiras varias, en la sesión no habían emitido palaba al momento de esta nota, pasadas las 21:30 hs de este jueves. No sabemos si están en la lista de oradores, pero tampoco sorprendería que no defiendan los intereses de los trabajadores, están solo para levantar la mano a cualquier mamarracho que presente el ejecutivo nacional como proyecto de ley, este caso no es la excepción.

