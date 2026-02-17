Reforma laboral: Bullrich admite «un error» y activa cambio clave

La senadora de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, descartó que la reforma laboral incluya la posibilidad de pagar salarios a través de billeteras virtuales y confirmó que «sólo quedaron habilitadas las entidades bancarias e instituciones de ahorro oficial».

De esta manera, el oficialismo rechazó uno de los cambios que impulsaba el PRO en el debate parlamentario.

«Eso va a quedar así, en Argentina hay 213 billeteras virtuales y no todas tienen las condiciones para pagar un salario. Un banco lo que hace es darle a la empresa un descubierto, si la empresa no paga el día cinco, el banco lo cubre y lo paga; si un banco tiene un problema, el Banco Central se hace cargo. Una billetera virtual tiene que tener espalda«, argumentó en declaraciones a TN. La definición cerró la puerta a cualquier modificación en ese punto del texto.

Bullrich también se refirió a la controversia por el artículo que reduce el salario durante las licencias por enfermedad o accidente y admitió: «Tuvimos un error porque la ley original no distingue entre enfermedades. Tuvimos un error, lo reconozco».

La senadora aseguró que mantendrán el pago del 100% para «enfermedades severas, degenerativas, o irrecuperables». Durante la entrevista reveló también que trabajan para ver de qué manera se incorpora el cambio durante el debate en Diputados sin necesidad de que el proyecto vuelva al Senado para su ratificación.

Este lunes explicó que el error fue «no haber aclarado las enfermedades severas, degenerativas o irrecuperables» en el proyecto. «Tuvimos un error que te puede pasar en 2010 artículos que tiene la ley, nos pasó porque tomamos la estructura de la vieja ley que no distingue entre un esguince y un cáncer» se justificó.