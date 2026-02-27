Nuevo ataque de furia de Milei contra los empresarios «Chatarrín y Gomita»: quiénes son

Argentina 27/02/2026.- En plena tensión por importaciones y el cierre de FATE, Milei acusó a Rocca y Madanes de «empresaurios» y los tildó de «chorros». Lo mas llamativo de todo, es el absoluto silencio de quienes son tratados como basura por el presidente y sus compinches y aun asi siguen creyendo que son su circulo intimo mientras cierran mas de 22.000 empresas y se perdieron en dos años 259.000 puestos de trabajo.

El presidente Javier Milei volvió a cargar contra los empresarios Paolo Rocca y Javier Madanes Quintanilla, a quienes apodó «Chatarrín y Gomita» y acusó de actuar como «empresaurios». El mandatario los tildó de «chorros» que, según afirmó, «ponen la bandera de la industria nacional para robar a los argentinos de bien», en medio de la polémica por la apertura de importaciones y el cierre de plantas industriales.

A través de la red social X, Milei sostuvo que ambos «activaron a full el Principio de Revelación», en referencia a declaraciones empresariales que admitieron fuertes márgenes de rentabilidad en años anteriores.

La crítica apuntó directamente al CEO de Techint y al dueño de Fate, en un contexto de tensión creciente entre el Gobierno y sectores industriales que cuestionan el rumbo económico.

El conflicto se profundizó tras el anuncio del cierre de la fábrica de Fate en San Fernando. Desde la oposición atribuyeron la decisión a la política de apertura comercial, pero Milei sugirió que el anuncio fue deliberadamente realizado el mismo día en que la Cámara de Diputados debatía la reforma laboral. «¿Conspiranoico yo? Fin», escribió entonces el Presidente, antes de compartir mensajes que insinuaban un intento de desestabilización empresarial.

En paralelo, el jefe de Estado replicó declaraciones del CEO de Neumen, quien había reconocido que en el pasado «multinacionales y empresarios» obtuvieron ganancias extraordinarias en un mercado «que no era real». Milei utilizó ese testimonio para reforzar su crítica al «nacionalismo barato» que —según planteó— sirvió para justificar sobreprecios y márgenes de hasta 70%.