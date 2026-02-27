Nuevo ataque de furia de Milei contra los empresarios «Chatarrín y Gomita»: quiénes son

El presidente Javier Milei volvió a cargar contra los empresarios Paolo Rocca y Javier Madanes Quintanilla, a quienes apodó «Chatarrín y Gomita» y acusó de actuar como «empresaurios». El mandatario los tildó de «chorros» que, según afirmó, «ponen la bandera de la industria nacional para robar a los argentinos de bien», en medio de la polémica por la apertura de importaciones y el cierre de plantas industriales.
- A través de la red social X, Milei sostuvo que ambos «activaron a full el Principio de Revelación», en referencia a declaraciones empresariales que admitieron fuertes márgenes de rentabilidad en años anteriores.
- La crítica apuntó directamente al CEO de Techint y al dueño de Fate, en un contexto de tensión creciente entre el Gobierno y sectores industriales que cuestionan el rumbo económico.
El conflicto se profundizó tras el anuncio del cierre de la fábrica de Fate en San Fernando. Desde la oposición atribuyeron la decisión a la política de apertura comercial, pero Milei sugirió que el anuncio fue deliberadamente realizado el mismo día en que la Cámara de Diputados debatía la reforma laboral. «¿Conspiranoico yo? Fin», escribió entonces el Presidente, antes de compartir mensajes que insinuaban un intento de desestabilización empresarial.
En paralelo, el jefe de Estado replicó declaraciones del CEO de Neumen, quien había reconocido que en el pasado «multinacionales y empresarios» obtuvieron ganancias extraordinarias en un mercado «que no era real». Milei utilizó ese testimonio para reforzar su crítica al «nacionalismo barato» que —según planteó— sirvió para justificar sobreprecios y márgenes de hasta 70%.
La disputa con Rocca ya había escalado en enero, cuando el Presidente lo llamó «Don Chatarrín de los Tubitos CAROS» tras una licitación vinculada a Vaca Muerta. También lo vinculó con críticas sobre atraso cambiario durante un discurso en el Banco Interamericano de Desarrollo. En ese marco, recordó además la decisión de Federico Sturzenegger de levantar la prohibición para exportar chatarra, medida que afectó intereses de Techint. Una semana después, el Presidente redobló la ofensiva y consolidó su enfrentamiento abierto con parte del empresariado industrial.