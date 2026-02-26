Nueva ola de aumentos en marzo: golpe al bolsillo en luz, transporte, prepagas y alquileres

Marzo arranca con una nueva ola de aumentos en servicios públicos y contratos privados. Transporte, tarifas, prepagas y alquileres presionan otra vez el bolsillo.

Transporte público (AMBA)

Marzo arranca con un aumento del 7,7% en los colectivos nacionales del AMBA desde el 16 de marzo, según confirmó la Secretaría de Transporte de la Nación. El boleto mínimo con SUBE registrada pasará a $700, mientras que el tramo más largo superará los $959. Para quienes no tengan la tarjeta registrada, el impacto será mayor: el mínimo subirá a $1.113 y los recorridos más extensos alcanzarán $1.525,94, consolidando una fuerte presión sobre el gasto diario en movilidad.

Peajes en rutas nacionales

La Dirección Nacional de Vialidad autorizó un incremento del 19% en los peajes de rutas y autopistas administradas por Corredores Viales S.A.. La suba ya rige y afecta tanto a vehículos particulares como al transporte de carga. Este ajuste no solo encarece los traslados, sino que puede trasladarse a precios finales por mayores costos logísticos.

Electricidad y agua

En la provincia de Buenos Aires, las tarifas de luz aumentarán entre 12% y 17% desde el 1° de marzo, según el nivel de segmentación del usuario. Los hogares de mayores ingresos o que superen los topes subsidiados sentirán el impacto más alto. En paralelo, AySA aplicará un nuevo incremento del 4% dentro del esquema escalonado definido hasta abril. La empresa presta servicio a 3,8 millones de usuarios en el AMBA.

Prepagas

Las empresas de medicina privada informaron subas para marzo de entre 2,9% y 3,2% sobre el valor de febrero. Los ajustes responden a la evolución de costos del sistema de salud, incluyendo insumos médicos y acuerdos salariales. Si bien el porcentaje es menor al de otros servicios, impacta en un gasto fijo clave para la clase media.

Alquileres

Los contratos firmados bajo la Ley 27.551 tendrán en marzo un ajuste anual del 33,89%, determinado por el Índice para Contratos de Locación (ICL). En cambio, los acuerdos regidos por la Ley 27.737, que aplican la fórmula «Casa Propia», registrarán un incremento semestral del 16,61%. Así, en un contexto de ocho meses consecutivos de aceleración inflacionaria, marzo suma nuevos aumentos que tensionan el poder adquisitivo de los hogares.

