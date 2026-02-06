No es una broma y genera preocupación: la nueva «Oficina de Respuesta Oficial» y la delgada línea del «Ministerio de la Verdad»

Argentina 06/02/2026.- El Gobierno lanzó una herramienta para disputar el sentido de las noticias. Mientras en la distopía de Orwell se reescribía la historia, la Casa Rosada asegura que su objetivo es “combatir la desinformación con más información”.

La creación de la Oficina de Respuesta Oficial por parte del gobierno de Javier Milei ha encendido el debate sobre el rol del Estado en la validación de la información pública, despertando inevitables comparaciones con el «Ministerio de la Verdad» de la novela 1984 de George Orwell.

Según supo la Agencia Noticias Argentinas, si bien la función de este nuevo organismo toca fibras sensibles sobre el control del discurso, sus fundamentos declarados buscan diferenciarse de la censura distópica.

¿Es un «Ministerio de la Verdad»?

En la obra de Orwell, el Miniver se dedicaba a reescribir la historia y alterar hechos para que coincidieran con la doctrina del Partido. La nueva oficina libertaria, en cambio, plantea una lógica de confrontación: no borrar la noticia ajena, sino «desmentir activamente» y «señalar falsedades concretas».

El comunicado fundacional de la Oficina se anticipa a la crítica de autoritarismo: «Esta Oficina no busca convencer ni imponer una mirada», aseguran, y enfatizan que su método es «combatir la desinformación brindando más información», calificando esto como «lo contrario a la censura».

La batalla por el relato

La premisa del Gobierno es que el «relato» (o la construcción de una verdad oficialista) era financiado anteriormente mediante la pauta oficial. Al retirar ese financiamiento, sostienen que «la mentira se volvió más ruidosa», justificando así la necesidad de una «voz oficial» que salga al cruce de los medios y la «casta política».

Para la administración de Milei, quien celebró el lanzamiento como una herramienta para «desenmascarar mentiras», la verdad no es algo que se impone desde el Estado anulando al otro, sino algo que se disputa en la arena pública exponiendo lo que consideran «operaciones».__IP__

En definitiva, mientras el organismo de Orwell buscaba que la ciudadanía olvidara o confundiera los hechos, la Oficina de Respuesta Oficial declara que su objetivo es que los ciudadanos puedan «distinguir hechos de operaciones», aunque el límite entre la rectificación y el hostigamiento estatal será, seguramente, el eje de la discusión política en los próximos días.

