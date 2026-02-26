Modificaciones y cancelaciones en los vuelos por el paro de controladores aéreos

La actividad aerocomercial se verá afectada esta tarde en todo el país, debido a la medida de fuerza dispuesta por La Asociación Técnicos y Empleados de Protección y Seguridad a la Aeronavegación (ATEPSA), que consiste en un cronograma de paros escalonados que afectará los despegues en todas las terminales aéreas.

Aerolíneas Argentinas debió cancelar dos vuelos y modificar los horarios de otros 87, mientras que Jetsmart advirtió a sus pasajeros por posibles cambios en sus servicios, en tanto que el resto de las compañías aéreas adecuaron sus partidas para ubicarlas o antes o después del horario previsto para el cese de actividades.

“Como consecuencia del paro de controladores aéreos nucleados en el gremio ATEPSA, Aerolíneas Argentinas debió modificar los horarios de 87 vuelos nacionales e internacionales, afectando a 9.000 pasajeros”, indicaron fuentes de empresa estatal a la Agencia Noticias Argentinas.

“Los cambios de horario se realizaron priorizando el cumplimiento de la operación, por lo que solamente 2 vuelos tuvieron que ser cancelados. Lamentamos los inconvenientes que esta acción ajena a la empresa pudiera causar en los planes de viaje de nuestros pasajeros”, señalaron.

La medida de fuerza de hoy deriva del fracaso de las negociaciones con la Empresa Argentina de Navegación Aérea (EANA) y el vencimiento de la conciliación obligatoria dictada oportunamente por la Secretaría de Trabajo y ha sido diseñada bajo una modalidad de franjas horarias específicas, con el objetivo de maximizar el impacto en la programación de las aerolíneas mientras se mantiene el estatus de «acción sindical legítima».

Jueves 26 de febrero: De 15:00 a 18:00 horas. Afectación total (toda la aviación).

Viernes 27 de febrero: De 19:00 a 22:00 horas. Afectación total (toda la aviación).

Sábado 28 de febrero: De 13:00 a 16:00 horas. Afectación restringida a la aviación general y no regular (vuelos privados y taxis aéreos).

Domingo 1 de marzo: De 09:00 a 12:00 horas. Afectación a la aviación comercial regular con destino nacional.

Lunes 2 de marzo: De 05:00 a 08:00 horas. Afectación total (toda la aviación).

Durante estos periodos, los controladores no recibirán ni transmitirán planes de vuelo, lo que generará un efecto cascada de demoras y reprogramaciones que podría extenderse más allá de las horas de paro efectivas.

Como parte de los protocolos de seguridad y responsabilidad civil, el gremio ha garantizado la operatividad de los servicios esenciales. Quedan exentas de la medida de fuerza las siguientes categorías de aeronaves:

Vuelos en emergencia declarada.

Vuelos sanitarios y de traslado de órganos.

Misiones humanitarias.

Aeronaves de Estado.

Operaciones de búsqueda y salvamento (SAR).

Asimismo, las operaciones que ya se encuentren en curso (aeronaves en vuelo hacia su destino) no se verán afectadas en su aterrizaje, asegurando que la seguridad operacional no se vea comprometida en ningún momento.

ATEPSA reclama el incumplimiento del Convenio Colectivo de Trabajo (CCT) y una recomposición salarial que el gremio considera insuficiente. Si bien en agosto del año pasado se pactó un incremento del 15% en cuatro tramos, la aceleración inflacionaria y el estancamiento de las conversaciones en noviembre y diciembre reactivaron el conflicto.

Un punto crítico en la negociación es que, al ser EANA una empresa pública, la pauta salarial no depende únicamente de su administración, sino de los lineamientos de la Oficina Nacional de Empleo Público.

A esto se suma un clima de inestabilidad interna debido a investigaciones judiciales por presuntas irregularidades administrativas que alcanzan a gestiones anteriores y actuales de la empresa.

No obstante, esta mañana las autoridades de EANA realizaban esfuerzos por concretar una reunión con el gremio a los fines de procurar evitar el paro, aunque por el momento no se ha informado sobre avances en ese sentido.

Los servicios de navegación aérea son considerados esenciales. Esto impone límites estrictos a la acción sindical:__IP__

Antelación: Los paros deben ser anunciados con un mínimo de cinco días de antelación.

Garantía de Servicio: La medida no puede afectar más del 45% de la operatividad total programada.

La estrategia de ATEPSA de realizar paros por franjas busca precisamente cumplir con estas cuotas legales mientras presiona por una respuesta de la Empresa Argentina de Navegación Aérea.

Este escenario obliga a los pasajeros a realizar un seguimiento constante de sus vuelos a través de las aplicaciones oficiales de las aerolíneas. La resolución del conflicto parece lejana mientras las partes no logren sentarse a una mesa de diálogo que incluya una revisión de los marcos de referencia salarial del empleo público.

#AgenciaNA.