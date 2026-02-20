Los socios y los gobernadores le dieron el quórum a La Libertad Avanza

El respaldo de los gobernadores

La clave estuvo en los diputados que responden directamente a mandatarios provinciales. Desde el bloque Innovación Federal se sentaron Daniel Vancsik, Yamila Ruiz, Oscar Herrera y Alberto Arrúa, alineados con el gobernador de Misiones, Mario Pasalacqua.

Del mismo espacio también aportaron Bernardo Biella, Pablo Outes y Yolanda Vega, vinculados al gobernador de Salta, Gustavo Sáenz.

Tucumán y Catamarca, presentes

El bloque Independencia, integrado por Elía Marina Fernández, Gladys Medina y Javier Nogueira, respondió al gobernador de Tucumán, Osvaldo Jaldo, y aportó sus tres bancas para habilitar el debate.

También dieron cuórum Fernanda Ávila, Fernando Moguillot y Sebastián Nóblega, legisladores cercanos al gobernador de Catamarca, Raúl Jalil.

San Juan, Río Negro y Santa Cruz

Desde el bloque Producción y Trabajo, Nancy Picón y Carlos Quiroga, alineados con el gobernador de San Juan, Marcelo Orrego, ocuparon sus bancas.

También estuvo presente Sergio Capozzi, de Provincias Unidas, cercano al mandatario de Río Negro, Alberto Weretilneck, y José Garrido, de Por Santa Cruz, en sintonía con el gobernador Claudio Vidal.

Una negociación amplia para abrir el debate

La estrategia del oficialismo no se limitó a los bloques que suelen acompañar sus iniciativas. En un contexto de fuerte tensión política por el tratamiento de la reforma laboral, el Gobierno buscó respaldo transversal en provincias gobernadas por distintos espacios políticos.

Con los 130 diputados presentes, la Cámara quedó habilitada para debatir uno de los proyectos centrales del programa económico del Ejecutivo, en una sesión que se anticipaba extensa y atravesada por fuertes posicionamientos tanto del oficialismo como de la oposición.

Fuente: GLP