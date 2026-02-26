La Suipachense: Tras 70 años de historia, se despidió una emblemática empresa láctea argentina: 140 trabajadores fueron despedidos

Argentina 26/02/2026.- En noviembre de 2025 una tradicional industria láctea argentina confirmó su cierre definitivo tras una resolución judicial que decretó su quiebra. Con más de 70 años de trayectoria, la firma era reconocida por elaborar productos bajo la marca La Suipachense y llegó a emplear a más de 140 trabajadores.

El fallo judicial marcó el fin de una empresa que supo ser referente en la zona norte bonaerense. La planta llevaba más de tres meses paralizada y los empleados mantuvieron un acampe hasta ese momento frente al establecimiento reclamando salarios adeudados y respuestas sobre su futuro.

Tras 70 años de historia, quiebra una histórica industria láctea en Argentina (foto: archivo).

Por qué quebró La Suipachense

La quiebra fue decretada por el Juzgado en lo Civil y Comercial de Mercedes tras constatar el incumplimiento del acuerdo preventivo que la compañía había firmado con sus acreedores. Según la resolución, la firma acumulaba deudas millonarias.

El juez también destacó que la planta estaba paralizada desde hacía tres meses, lo que agravó la situación de los trabajadores y consolidó el cuadro de insolvencia.

Como parte del fallo, se ordenó la clausura del establecimiento, el bloqueo de cuentas bancarias y activos a nombre de la firma y la intervención de la Sindicatura.

Luego de 70 años de historia, colapsa una emblemática industria láctea en Argentina.

La historia de La Suipachense

La empresa, establecida hace 70 años, se transformó en un emblema para la comunidad de Suipacha y localidades adyacentes como Chivilcoy. Su producción abarcaba leche y derivados tanto para marcas propias como para terceros. A lo largo de los años, representó una fuente fundamental de empleo y desarrollo económico en la región.

El conflicto se inició a mediados de 2025, cuando la compañía despidió a nueve administrativos y comunicó posibles recortes adicionales. Desde ese momento, los sindicatos denunciaron atrasos salariales y falta de aportes, mientras que la producción se paralizaba por completo.

Ambos casos evidencian la vulnerabilidad del sector, que enfrenta sobreendeudamiento, retraso en pagos a productores, incremento de costos energéticos y tasas financieras elevadas.