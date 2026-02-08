La industria encadenó su sexta caída interanual al hilo y cerró 2025 con una baja de casi 4%, automotriz -19,4%, Textiles -18,7%.
PorArmando Cabral
Argentina 08/02/2026.- Los números oficiales del INDEC mostraron que la producción tocó mínimos desde mediados de 2024. La industria automotriz, la textil y la de maquinaria y equipo aparecen como las más golpeadas.
La industria manufacturera encadenó su sexta caída interanual consecutiva en diciembre, al arrojar un retroceso del 3,9% versus el mismo mes de 2024. De este modo, los datos volvieron a reflejar que se trata del sector más afectado por el modelo económico impulsado desde el Gobierno.
Así lo informó el INDEC este viernes a través de la publicación de su Índice de Producción Industrial (IPI). Al mirar la serie desestacionalizada y la tendencia-ciclo, puede observarse que la actividad del sector cerró el año pasado en mínimos desde mediados de 2024.En términos interanuales, las contracciones sectoriales más profundas se verificaron en la industria automotriz (-19,4%), la de textil e indumentaria (-18,7%) y la de productos de metal, maquinaria y equipo (-12%). En este último caso resalta particularmente la menor fabricación local de maquinaria agrícola y de electrodomésticos.
La apertura comercial y la baja demanda interna impactan en la producción industrial
Fuentes consultadas de estos sectores remarcaron a la menor demanda interna y la competencia de productos importados como factores clave que limitan la producción. En el caso del sector automotriz también influyen los menores pedidos desde el exterior, particularmente desde Brasil, en un contexto de creciente penetración de los autos chinos en la región.
Desde que Javier Milei es presidente, la industria acumuló un retroceso del 6,2%. En relación a noviembre de 2023 se destacan las pérdidas del sector textil (-31,5%), de productos de caucho y plástico (-28,4%) y del sector automotriz (-23,3%). Solo muestran variaciones positivas la producción de refinación de petróleo (+8,4%) y de alimentos (+4,3%), aunque en este último caso se verifica una retracción de más del 5% respecto del pico de la era Milei, alcanzado en noviembre de 2024.
Aun así, en el acumulado de 2025 el IPI exhibió una mejora del 1,6% en comparación al año previo. Esto se explica por la muy baja base de comparación que dejaron los primeros meses de gestión del actual Gobierno.
