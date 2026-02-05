La electrónica de Tierra del Fuego hace agua en el conurbano: una líder echó a 45 empleados y suspendió 70

Tierra del Fuego 06/02/2026.- En la antesala de la reforma laboral, Newsan Siam decidió la culminación natural de contratos a plazo fijo y eventuales caducados en enero y acotó actividades.

La compañía Newsan-Siam, perteneciente al grupo multisectorial cuyos dueños son Rubén Cherñajovsky y familia, dio por finalizados los contratos de trabajadores que tienen un año o más de antigüedad: son 30 en la planta de Monte Chingolo y 15 en la de Avellaneda, además del cese operativo de otros 70 en sus establecimientos de la provincia de Buenos Aires.

La marca Siam produce principalmente heladeras, lavarropas, aires acondicionados, televisores, pequeños electrodomésticos y scooters eléctricos (especialmente en la planta de Monte Chingolo y en Ushuaia), recabó la agencia Noticias Argentinas.

La empresa los justificó aduciendo baja de ventas, pero un informe de calificación de septiembre del 2025, de la agencia Moody´s Local, señaló que la empresa posee buena posición competitiva y bajos niveles de endeudamiento, tanto en el largo como en el corto plazo.

Pero además aseguró que no se trata de despidos arbitrarios, sino de la culminación natural de contratos a plazo fijo y eventuales que caducaron durante enero.

Despidos encubiertos

La versión de los trabajadores difiere: denuncian una maniobra de “despidos encubiertos” en el marco del debate nacional por la reforma laboral y sostienen que, por contar con un año o más de antigüedad en sus puestos, ya deberían haber sido incorporados a la planta permanente de la empresa.

Al mismo tiempo, de los 150 operarios efectivos que componen la dotación total de ambas plantas, casi la mitad se encuentra actualmente bajo un régimen de suspensión sin fecha de retorno establecida.

Despidos en suspenso

La intervención de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) Seccional Avellaneda dejó en suspenso los despidos, ya que logró sellar un acuerdo temporal con Newsan para garantizar la continuidad de los puestos de trabajo durante todo febrero, pero aceptó suspensiones para la mitad del personal efectivo al 85% del salario, mientras que la mitad restante cubriría puestos en las plantas.

Pese a este respiro, el escenario para marzo sigue envuelto de incertidumbre.

Los delegados y trabajadores permanecen en estado de alerta ante el temor de que, una vez finalizada la tregua, la empresa retome el plan de achique de su estructura operativa.

El conflicto escaló en octubre del año pasado cuando suspendieron a los operarios durante una semana. __IP__

En enero, tuvieron vacaciones, pero al regresar, a principios de esta semana, se encontraron con una sorpresa: a algunos de ellos no les permitieron ingresar, por lo que denuncian “despidos encubiertos” bajo la excusa de finalización de contrato, dado que, en teoría, tienen seis meses de stock de motos sin vender.

#AgenciaNA