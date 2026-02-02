La dotación de personal del Sector Público Nacional: datos a diciembre 2025, se perdieron 63.234 puestos de trabajo

- Se perdieron 63.234 puestos de trabajo, lo que representa una caída del 18,4% en la planta de personal del Sector Público Nacional. Es decir, casi 80 (79,84) personas por día
- En términos absolutos, las empresas y sociedades del Estado concentraron la mayor cantidad de despidos, seguidas por los organismos descentralizados y los centralizados. En términos proporcionales, el ajuste golpeó con más fuerza a la administración centralizada, revelando un vaciamiento de funciones propias del Poder Ejecutivo.
- El análisis por empresa muestra que el caso más significativo en términos absolutos es el del Correo Argentino, que encabeza el listado con 5.284 despidos. Le siguen la Operadora Ferroviaria S.E., con 3.637 cesantías, y Banco Nación, con 2.208 despidos, mientras que el Aerolíneas Argentinas registra 1.872 desvinculaciones.
- En términos proporcionales, el recorte más drástico se dio en la ex Télam, donde se despidió a cerca del 79% del personal. Le sigue ENARSA Patagonia, y luego los casos de Educar S.A., la Casa de la Moneda y Contenidos Públicos S.E., que también presentan reducciones especialmente significativas.
- En el ámbito de la Administración Pública Nacional (APN), que incluye organismos desconcentrados y descentralizados, el caso más significativo en términos absolutos es el de ARCA, con 3.302 puestos de trabajo eliminados. Le siguen la CONICET, con 2.094 despidos, y el ANSES, con una reducción de 1.659 trabajadores.
- En términos proporcionales, el recorte más severo se produjo en el Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales, que perdió el 64,4% de su planta de personal. En segundo lugar, se ubica la Junta de Seguridad en el Transporte (JST), con una reducción del 47,5 %, y en tercer lugar el Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (INAES), que sufrió un recorte del 44,6% de su dotación.
Fuente: Centro Economía Politica Argentina CEPA