Inflación fueguina: Según el INDEC 12%, la real seria de 25% si se aplica el nuevo sistema, la perdida de credibilidad del organismo de control IPC.

La credibilidad de las mediciones del INDEC hoy está en discusión, y el dato sobre salarios y servicios toca el núcleo del problema: la desconexión entre estadísticas oficiales y la experiencia cotidiana.

Factores que afectan la credibilidad del INDEC

Metodología congelada : Tras la salida de Marco Lavagna, el gobierno decidió mantener la fórmula actual del IPC sin actualizar ponderaciones, aun cuando el nuevo índice mostraba una inflación más alta. Esto generó sospechas de maquillaje estadístico.

: Tras la salida de Marco Lavagna, el gobierno decidió mantener la fórmula actual del IPC sin actualizar ponderaciones, aun cuando el nuevo índice mostraba una inflación más alta. Esto generó sospechas de maquillaje estadístico. Disputa institucional : La falta de consenso sobre cómo medir inflación, salarios y vivienda expuso tensiones internas y debilitó la confianza en las estadísticas públicas.

: La falta de consenso sobre cómo medir inflación, salarios y vivienda expuso tensiones internas y debilitó la confianza en las estadísticas públicas. Impacto de tarifas y alquileres: El freno a la actualización de la canasta básica y la exclusión de alquileres como gasto esencial deja fuera un componente central del costo de vida. Esto distorsiona la percepción de inflación real.

Comparación entre estadísticas y realidad social

Variable INDEC (oficial) Realidad percibida Inflación Basada en IPC con ponderaciones congeladas Servicios básicos con aumentos >200% (luz, gas, alquileres) Salarios Promedio nacional 70% de trabajadores gana menos de 1 millón de pesos Canasta básica No incluye alquileres Hogares destinan gran parte del ingreso a vivienda

Riesgos de esta brecha

Pérdida de brújula económica : Empresas, sindicatos y gobiernos locales carecen de datos confiables para negociar salarios o planificar políticas.

: Empresas, sindicatos y gobiernos locales carecen de datos confiables para negociar salarios o planificar políticas. Deslegitimación institucional : La percepción de manipulación erosiona la credibilidad del INDEC, recordando épocas de “termómetro roto” donde los números oficiales eran vistos como propaganda.

: La percepción de manipulación erosiona la credibilidad del INDEC, recordando épocas de “termómetro roto” donde los números oficiales eran vistos como propaganda. Desigualdad invisibilizada: Al no reflejar el peso real de los servicios y alquileres, se subestima la pobreza y la vulnerabilidad social.

En síntesis: las estadísticas del INDEC hoy tienen credibilidad técnica limitada porque se apoyan en metodologías desactualizadas y decisiones políticas que evitan mostrar el impacto pleno de la inflación. Para actores locales como vos, Armando, esto implica que los datos oficiales deben ser contrastados con relevamientos propios, encuestas sectoriales y observatorios independientes para construir un mapa más fiel de la realidad.

Cuadro comparativo entre la canasta oficial del INDEC y una “canasta ampliada” que incluya alquileres y servicios, para mostrar la diferencia en costo de vida.