HOSPITAL REGIONAL USHUAIA: COLOCARON POR PRIMERA VEZ UN ESFÍNTER URINARIO ARTIFICIAL

Tierra del Fuego 12/02/2026.- El Hospital Regional Ushuaia realizó por primera vez en la ciudad la colocación de un esfínter urinario artificial, una intervención de alta complejidad que representa un importante avance para el sistema de salud fueguino.

La cirugía se llevó adelante este lunes y estuvo a cargo del doctor Hugo Riello, especialista en Urología del Hospital Regional Ushuaia, junto al doctor Marcelo Oliva, de la ciudad de Río Grande. El procedimiento fue realizado a un paciente que, tras una cirugía previa había quedado con incontinencia urinaria y llevaba más de dos años con pérdida permanente de orina, una condición que impacta de manera significativa en su calidad de vida.

El Dr. Riello detalló “Colocamos lo que se llama un esfínter urinario artificial, un dispositivo que le va a permitir recuperar la continencia. Es un aparato que el propio paciente regula con su mano”. De obtener los resultados esperados, el paciente podrá considerarse curado de su incontinencia.

Asimismo, destacó que “antes no contábamos con la experiencia necesaria para realizar este procedimiento en la provincia. Gracias a la capacitación constante y a los cursos que venimos realizando, hoy podemos ofrecer esta solución en Ushuaia”.

Finalmente, remarcó que el aparato implantado es de última generación, con mejores niveles de eficacia en comparación con modelos utilizados hace dos décadas, lo que mejora considerablemente los resultados clínicos.