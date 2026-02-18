GOBIERNO CONVOCA A LA CAPACITACIÓN: “EMPRENDEDURISMO DE MAR Y DESARROLLO LOCAL DESDE EL ENFOQUE ECOSISTÉMICO”

Tierra del Fuego 18/02/2026.- El Gobierno de la provincia convoca a la capacitación de “Emprendedurismo de Mar y desarrollo local desde el Enfoque Ecosistémico”. Es abierta al público general, con cupo limitado y se realizará en la ciudad de Río Grande.

El director del Centro de Capacitación y Formación Marítima (CECAFMA), Sebastián Gauna, indicó que “la formación se suma al calendario educativo que empezamos a desandar el año pasado, con la creación del CECAFMA como institución académica formadora de perfiles profesionales y técnicos, vinculados a la actividad pesquera y acuícola de Tierra de Fuego”.

“En particular esta capacitación surge frente a la necesidad de fortalecer el desarrollo productivo social y comunitario de la pesca artesanal en la zona norte de la provincia. La idea es poder entender la actividad pesquera como un sistema donde interactúan las variables ambientales, sociales, culturales y económicas” aseguró.

Además, el Director agregó que “el emprendedurismo vinculado al mar, se presenta como una estrategia clave para la diversificación productiva, el agregado de valor local y la generación de oportunidades laborables sostenibles, que desde el Ministerio de Producción y Ambiente, y a través de la Secretaría de Pesca y Acuicultura, buscamos impulsar para el desarrollo productivo de la provincia. Todo ello, en sintonía con la diversificación de los puestos laborales y la ampliación de la matriz productiva provincial que se busca desde el Gobierno provincial”.

El curso inicia el próximo 23 de Febrero, en las instalaciones del IPVyH de la ciudad de Río Grande, cito en la calle Carlos Pellegrini 511. La modalidad será presencial, y tendrá una duración total de tres clases.

Los interesados podrán inscribirse a través del siguiente Link: https://forms.gle/4Nr5HMkkqFV7Sruk9