Evolución de precios de hortalizas y frutas en el Mercado Central de Buenos Aires y en grandes cadenas de supermercados: datos a enero 2026

- En enero, el promedio ponderado del segmento de las 6 especies de hortalizas más vendidas en el MCBA mostró un alza en sus precios ponderados 19,5% respecto del mes de diciembre. La tendencia evolutiva del índice provocaría un alza de 19,0% en el segmento VTL del IPC respecto a dicho mes. De esta manera, el ponderador de la división Alimentos y Bebidas no alcohólicas, que es 2,2% en el IPC, mostraría un aumento de 0,4% en el índice del mes de enero.
- El segmento de las 4 frutas más comercializadas en el MCBA muestra un alza en sus precios ponderados de 3,6% respecto a enero 2026, lo que permite proyectar un aumento en el precio del segmento frutas del IPC de 1,6%. Éste impacta en el orden de 1,3% del ponderador de la división de Alimentos del IPC, por lo cual indicaría una tendencia al alza de 0,02% en el rubro Frutas del IPC de enero.
¿Qué pasó con los precios en el MCBA en enero 2026?
- Segmento VTL: los precios ponderados en enero se incrementaron 6,3% respecto del mes de diciembre. Mientras el zapallo fue la especie que más contrajo su precio: 17,1% y la cebolla lo hizo 8,6%, las demás especies lo incrementaron: el tomate 112,8%, la lechuga 37,9%, la papa 4,5% y la batata 2,4%. El tomate exhibió la mayor variación interanual 135,2% y el zapallo mostró una contracción de 30,5% respecto de enero 2025.
- Durante enero, el precio del tomate registró un fuerte aumento como resultado de una reducción transitoria de la oferta, explicada por retrasos en el desarrollo del cultivo y una menor llegada de envíos desde regiones productoras, según el MCBA. En contraste, la cebolla mostró una caída de precios, vinculada a una oferta más estable y regular, aunque el sector advierte que la venta informal y la falta de controles continúan presionando los valores a la baja y afectando al productor formal.
- Frutas: en enero, las especies que mostraron una tendencia alcista de sus precios fueron la manzana 22,3% y la naranja 18,3%, mientras que el limón y la banana contrajeron sus precios 10,7% y 20,6%. El promedio ponderado del segmento se incrementó 3,6% respecto del mes de diciembre
- Durante enero, la manzana presentó precios elevados y tendencia alcista debido a la ausencia de la nueva cosecha y a una oferta limitada compuesta mayormente por fruta de cámara, lo que presionó los valores mayoristas. En contraste, la banana evidenció una tendencia descendente, impulsada por un alto nivel de abastecimiento y mercadería con madurez avanzada, lo que aceleró su comercialización y presionó los precios a la baja.
¿Qué pasó con los precios en los supermercados en enero de 2026?
- Durante el mes de enero el promedio de precios corrientes de las 6 especies de hortalizas se incrementó 6,3% respecto del mes de diciembre. El mayor aumento es de la papa, 40,4%, seguido por la lechuga 22,5%, la cebolla 9,9% y el zapallo 5,3%. El resto contrajo sus precios: el tomate 16,1% y la batata 14,1%
- La brecha entre los precios de hortalizas en el MCBA y los supermercados, en enero, se ubicó en 88,6%, 10,3 p.p. menos que el mes anterior.
- En enero la papa fue la hortaliza con mayor dispersión de precios entre supermercados 81,9%, siendo Jumbo la cadena que mostró el precio más alto, y MasOnLine la que tuvo el precio más económico.
- Fuente:CEPA