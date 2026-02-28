Encuesta bomba: imagen negativa de Milei se dispara y crece el malestar social

Argentina 28/02/2026.- Un sondeo de AtlasIntel muestra que la imagen negativa de Milei alcanza su pico y que la corrupción desplaza a inflación y desempleo como principal inquietud social.

Una encuesta de AtlasIntel y Bloomberg reveló que crece la desaprobación al presidente Javier Milei y que la corrupción se consolidó como el principal problema para los argentinos . El estudio, realizado sobre 4.761 casos en febrero, muestra que la imagen negativa del mandatario alcanzó el 57%, su peor registro desde octubre de 2024, en un contexto atravesado por tensiones políticas y cuestionamientos a la gestión.

Si bien en las últimas semanas Milei logró avances legislativos y mantuvo la iniciativa en el Congreso, el sondeo indica un deterioro en la percepción pública. El 55,3% desaprueba su gestión, seis puntos más que en enero, frente a un 41,5% de aprobación. Además, el 53,1% califica al Gobierno como «malo o muy malo», mientras que apenas el 35% lo considera «bueno o excelente».

El relevamiento también confirma un fuerte malestar económico. El 62% tiene una percepción negativa sobre la situación del país, el 50% cree que la economía empeorará en los próximos meses y el 55% anticipa un deterioro en el mercado laboral. Aunque la percepción actual de la inflación bajó al 25% —muy por debajo del pico del 60% de fines de 2024—, la expectativa inflacionaria para los próximos meses se mantiene en 8,9%.

En el ranking de preocupaciones, la corrupción encabeza con el 43,9% , desplazando al desempleo (37,8%) y a la inflación (33,5%). El dato se produce tras el impacto del escándalo por la criptomoneda $LIBRA y el avance de causas judiciales vinculadas a la ex Agencia Nacional de Discapacidad (Andis). En paralelo, el 71,4% considera que el nivel de criminalidad es alto y el 78,7% cree que organizaciones criminales influyen en la política y la Justicia.

En materia de reformas, la opinión pública aparece dividida. Mientras que el 61,3% respalda la baja de la edad de imputabilidad de 16 a 14 años, la reforma laboral genera rechazo: el 49% la considera innecesaria y el 59% teme que implique pérdida de derechos. Los datos reflejan así una sociedad atravesada por el escepticismo económico y la desconfianza institucional, aun cuando el oficialismo mantiene capacidad de iniciativa política.

