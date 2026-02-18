En la Argentina, la fragilidad financiera de los hogares se profundiza

Consumo 18/02/2026.- Según un relevamiento de Bloomberg Línea, casi la mitad del salario promedio se destina a cubrir gastos fijos y deudas con bancos, dejando escaso margen para consumo o ahorro.

El artículo de Bloomberg Línea señala un dato muy fuerte sobre la situación económica de los hogares argentinos: casi la mitad del salario promedio se destina a cubrir gastos fijos y deudas con bancos, lo que deja muy poco margen para consumo o ahorro. Además, advierte que la mora bancaria está creciendo, es decir, cada vez más familias tienen dificultades para cumplir con sus compromisos financieros.

Puntos clave del informe

Gastos fijos elevados : alquileres, servicios y otros compromisos básicos absorben gran parte del ingreso.

: alquileres, servicios y otros compromisos básicos absorben gran parte del ingreso. Deuda bancaria : los créditos y tarjetas de crédito comprometen otra porción significativa del salario.

: los créditos y tarjetas de crédito comprometen otra porción significativa del salario. Ingreso disponible en caída : el dinero que queda para consumo discrecional se reduce mes a mes.

: el dinero que queda para consumo discrecional se reduce mes a mes. Aumento de la mora: más familias retrasan pagos, lo que refleja la presión financiera creciente.

Este dato permite mostrar que la crisis no solo se mide en inflación o pobreza, sino también en la fragilidad financiera cotidiana: los salarios ya no alcanzan para sostener el nivel de vida, y el endeudamiento se convierte en un círculo difícil de romper.

Podrías encuadrarlo como un síntoma de vulnerabilidad estructural, pero también como un alerta para el sistema bancario: si la mora sigue creciendo, no solo las familias sufren, también las instituciones financieras enfrentan riesgos.

