El sistema científico perdió más de 5.700 empleos en dos años

Argentina 08/02/2026.- La dotación del sistema científico cayó 7,6% desde 2023, con fuerte impacto en Conicet, INTI e INTA, según un informe del EPC-CIICTI basado en datos oficiales.

El sistema científico argentino perdió más de 5.700 puestos de trabajo entre diciembre de 2023 y diciembre de 2025, lo que equivale a un promedio de 7,5 bajas por día, según el último informe sobre empleo del Grupo Economía, Política y Ciencia del Centro Iberoamericano de Investigación en Ciencia, Tecnología e Innovación (EPC-CIICTI).

El relevamiento, elaborado a partir de datos oficiales del INDEC, muestra que la dotación del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (SNCTI) pasó de 75.057 personas en diciembre de 2023 a 69.356 dos años después, una caída del 7,6%.

Impacto en organismos y empresas

La mayor parte de las bajas se registró en organismos dependientes de la Administración Pública Nacional, que perdieron 5.004 puestos. En paralelo, las empresas y sociedades del sector público redujeron su personal en 746 trabajadores.

El CONICET concentró más de un tercio de la reducción total. En ese organismo se registraron 2.088 bajas, de las cuales 782 corresponden a cargos de planta y 1.306 a becas de formación de posgrado.

Entre los organismos más afectados en términos absolutos también figuran el INTI, con 802 puestos menos, y el INTA, con una reducción de 752 trabajadores.

En el ámbito empresarial, las principales caídas se verificaron en Nucleoeléctrica Argentina (–247), FADEA (–232), ARSAT (–116), VENG (–94) y Dioxitek (–49).

Caídas porcentuales

En términos relativos, los mayores ajustes se registraron en la Agencia I+D+i y en la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología, ambos con una reducción del 41,3% de sus plantas. También se observaron descensos significativos en el Banco Nacional de Datos Genéticos (–34%), el Instituto Nacional del Agua (–31,7%) y el INTI (–25,7%).

El informe señala además que el empleo en organismos científicos de la Administración Pública cayó 10,6% en el período, mientras que en las empresas del sector público la reducción alcanzó el 13,2%.

Escala del sistema

De acuerdo con el estudio, la Argentina cuenta con aproximadamente tres investigadores cada mil personas de la población económicamente activa. En los países con mayor desarrollo científico, esa relación se ubica en torno a diez por cada mil.

El documento también indica que, en el mismo período, el total de la Administración Pública Nacional redujo su dotación en 63.233 puestos de trabajo, lo que representa una caída del 18,4%.

El relevamiento advierte que la tendencia descendente del empleo público en el área se profundizó durante el último trimestre de 2025 y continúa configurando un escenario de retracción en el sistema científico.

Fuente: GLP