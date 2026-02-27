EL MINISTRO DEVITA ENCABEZÓ LA PRIMERA REUNIÓN ANUAL DE LA CAAE E INSISTIÓ EN LA DEFENSA DE LA LEY 19.640

Durante la jornada, Devita presentó los ejes de su gestión y convocó a fortalecer el trabajo articulado entre el sector público, las empresas, las cámaras y los representantes de la Comisión. «Debemos mantener una actitud proactiva para defender la Ley 19.640, que es el corazón productivo y geopolítico de nuestra provincia», afirmó el funcionario, quien además subrayó que «la 19.640 es soberanía, y desde este espacio debemos redoblar esfuerzos para acompañar al entramado productivo y a las familias fueguinas».
El Ministro compartió un balance de sus recorridas por distintas plantas fabriles, donde tomó contacto directo con procesos productivos, inversiones en curso y proyecciones del sector. En ese marco, se comprometió a trabajar desde su cartera para «optimizar procesos, tiempos y sistemas, brindando respuestas ágiles frente al escenario actual».
En el plano administrativo, se aprobaron tramitaciones vinculadas a acreditaciones de origen, informes técnicos y dispensas, y se avanzó en la actualización de procesos productivos. Estas medidas buscan fortalecer la competitividad en un contexto de baja demanda y mayor apertura de importaciones.
Participaron del encuentro representantes de la Dirección General de Aduanas de la AFIP, la Unión Industrial Fueguina, la Unión Obrera Metalúrgica (seccionales Río Grande y Ushuaia), AFARTE, CAFIN, ASIMRA, la Cámara de Comercio de Río Grande y la Corresponsalía de Despachantes de Aduana de Río Grande. De manera remota, se sumaron integrantes de la Secretaría de Industria y Comercio y de la Secretaría de Hacienda del Ministerio de Economía de la Nación.