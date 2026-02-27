EL MINISTRO DEVITA ENCABEZÓ LA PRIMERA REUNIÓN ANUAL DE LA CAAE E INSISTIÓ EN LA DEFENSA DE LA LEY 19.640

Tierra del Fuego 27/02/2026.- El ministro de Producción y Ambiente, Francisco Devita, junto a la secretaria de Industria y Promoción Económica, Alejandra Man, encabezó la reunión Nº 643 de la Comisión para el Área Aduanera Especial (CAAE), dando inicio al calendario anual de actividades del organismo. El encuentro se desarrolló en Casa de Gobierno con la participación plena de sus integrantes, tanto de manera presencial como remota.

Durante la jornada, Devita presentó los ejes de su gestión y convocó a fortalecer el trabajo articulado entre el sector público, las empresas, las cámaras y los representantes de la Comisión. «Debemos mantener una actitud proactiva para defender la Ley 19.640, que es el corazón productivo y geopolítico de nuestra provincia», afirmó el funcionario, quien además subrayó que «la 19.640 es soberanía, y desde este espacio debemos redoblar esfuerzos para acompañar al entramado productivo y a las familias fueguinas».

El Ministro compartió un balance de sus recorridas por distintas plantas fabriles, donde tomó contacto directo con procesos productivos, inversiones en curso y proyecciones del sector. En ese marco, se comprometió a trabajar desde su cartera para «optimizar procesos, tiempos y sistemas, brindando respuestas ágiles frente al escenario actual».

En el plano administrativo, se aprobaron tramitaciones vinculadas a acreditaciones de origen, informes técnicos y dispensas, y se avanzó en la actualización de procesos productivos. Estas medidas buscan fortalecer la competitividad en un contexto de baja demanda y mayor apertura de importaciones.

Participaron del encuentro representantes de la Dirección General de Aduanas de la AFIP, la Unión Industrial Fueguina, la Unión Obrera Metalúrgica (seccionales Río Grande y Ushuaia), AFARTE, CAFIN, ASIMRA, la Cámara de Comercio de Río Grande y la Corresponsalía de Despachantes de Aduana de Río Grande. De manera remota, se sumaron integrantes de la Secretaría de Industria y Comercio y de la Secretaría de Hacienda del Ministerio de Economía de la Nación.