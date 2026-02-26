EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN INFORMA SOBRE LA ASIGNACIÓN DE VACANTES Y EL INICIO DE TRÁMITES DE PASE PARA SECUNDARIA

Tierra del Fuego 26/02/2026.- El Ministerio de Educación informa sobre las vacantes para el nivel secundario y los pasos a seguir para las familias que aún requieren la asignación de vacante o el trámite de pase institucional.

Tras la preinscripción realizada en diciembre, se llevó adelante el sorteo de vacantes en instituciones de la provincia, bajo una modalidad de control de documentación y elección presencial por parte de las familias.

En total, se asignaron 201 vacantes en Río Grande y 150 en Ushuaia, garantizando el inicio del trayecto escolar para jóvenes ingresantes al 1° año de la secundaria.

Para aquellas familias que aspiran a instituciones que actualmente no cuentan con cupos para el 1° año, el Ministerio informa que pueden realizar la solicitud de pases.

Los códigos de pase comenzarán a tramitarse a partir del 10 de marzo, una vez que las instituciones finalicen sus períodos complementarios (27 de febrero) y definan sus secciones finales.

Durante la primera quincena de marzo se conformarán las bases de datos y se confeccionará las listas de espera, dando prioridad absoluta a estudiantes que aún no cuentan con ninguna vacante, por ejemplo, familias recién llegadas a la provincia o quienes no hayan podido acceder a la primera inscripción por casos de salud o circunstancias familiares, ya que la prioridad es la escolarización.

Mientras se termina de regularizar la situación administrativa, los estudiantes ingresantes a 1° año, han comenzado con la Semana de Sensibilización, una propuesta de adaptación diseñada para facilitar el tránsito desde el nivel primario al secundario.

En tanto para los estudiantes de 2° año en adelante, a partir del 15 de marzo se comenzará con los llamados de aquellos que realizaron su solicitud de pase, respetando estrictamente el orden de la lista y la disponibilidad de vacantes que surja tras el reordenamiento de cada Colegio.

Aquellas familias que aún no cuentan con una vacante asignada para 1° año, deben acercarse de manera presencial con DNI y certificado de finalización de 6° grado del primario a las siguientes oficinas:

Río Grande: Oficina Supervisión de Nivel Secundario (Thorne 1949), de lunes a viernes de 9:00 a 13:00 horas. Para solicitar el pase (Río Grande/Tolhuin), a través del link https://goo.su/FGR269z

Ushuaia: Lasserre 633, de 8:00 a 15:00 horas, o vía correo electrónico para solicitar el pase: stnsecundarioush.estudiantes@tdf.edu.ar