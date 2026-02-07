EL GOBERNADOR MELELLA DESIGNÓ A FRANCISCO DEVITA COMO NUEVO MINISTRO DE PRODUCCIÓN Y AMBIENTE

Tierra del Fuego 07=2/2026.- En tanto, Karina Fernández asumirá como nueva secretaria de Inversiones, Desarrollo y Comercio Exterior, en una reestructuración destinada a fortalecer las áreas estratégicas del Gobierno provincial.

El Gobernador Gustavo Melella firmó la designación de Francisco Devita como nuevo titular del Ministerio de Producción y Ambiente de la provincia, en reemplazo de Karina Fernández, quien a partir de ahora desempeñará sus funciones como secretaria de Inversiones, Desarrollo y Comercio Exterior.

“Quiero agradecer profundamente a Karina Fernández por su enorme compromiso y dedicación al frente del Ministerio de Producción y Ambiente. Su trabajo ha sido fundamental para sentar bases sólidas en materia productiva y ambiental. Estoy convencido que, desde la Secretaría de Inversiones, Desarrollo y Comercio Exterior, continuará aportando su experiencia y capacidad para impulsar proyectos estratégicos que generen más oportunidades para todos los fueguinos”, auguró el Mandatario.

Asimismo, sostuvo que “Francisco Devita asume un desafío clave para nuestra gestión, al frente de una cartera transversal que articula producción, desarrollo sostenible y cuidado del ambiente. Conocemos su capacidad, su compromiso con la provincia y su vocación de servicio público. Estoy seguro que dará continuidad y profundizará las políticas que venimos implementando”.

Por su parte, Francisco Devita señaló: “asumo con gran responsabilidad esta nueva función en un Ministerio estratégico para el desarrollo provincial. Mi compromiso es trabajar en equipo, dar continuidad a las políticas en marcha y profundizar el diálogo con los sectores productivos, siempre con una mirada integral que promueva el crecimiento económico sostenible y la protección de nuestro ambiente”.

Los cambios se enmarcan en una dinámica de reestructuración orientada a optimizar la gestión de gobierno, potenciando las capacidades de los equipos técnicos y priorizando las áreas vinculadas al desarrollo productivo, la inversión, la sostenibilidad ambiental y la generación de empleo.