EL BTF AVANZA EN UNA AGENDA DE TRABAJO CONJUNTO PARA FORTALECER UNA BANCA DE DESARROLLO FEDERAL

Tierra del Fuego 12/02/2026.- El presidente del Banco de Tierra del Fuego (BTF), Adrián Cosentino, mantuvo una reunión de trabajo con el titular del Banco Provincia y presidente de la Asociación Latinoamericana de Instituciones Financieras para el Desarrollo (ALIDE), Juan Cuattromo, en el marco de la agenda institucional que la entidad fueguina viene impulsando junto a distintos actores del sistema financiero nacional y regional.

Durante el encuentro se abordó el rol estratégico de la banca pública en la construcción de un sistema financiero federal, moderno e inclusivo, con capacidad de potenciar las matrices productivas de cada región y acompañar el crecimiento de las economías locales mediante herramientas financieras adaptadas a cada territorio.

En ese sentido, la pertenencia de ambos bancos públicos provinciales a organizaciones como ALIDE y la Asociación de Bancos Públicos y Privados de la República Argentina (ABAPPRA) permite articular agendas comunes, intercambiar experiencias y reforzar vínculos con organismos nacionales e internacionales, fortaleciendo el impacto de cada institución en el desarrollo local.

La reunión se inscribe en una serie de acciones que el BTF viene desarrollando para consolidar su posicionamiento como banco de fomento, con foco en la producción, el empleo y la inclusión financiera en Tierra del Fuego.

Al respecto, Cosentino destacó que “la articulación entre los bancos públicos provinciales y las redes regionales de financiamiento al desarrollo es clave para ampliar herramientas concretas que fortalezcan las economías locales y promuevan un crecimiento más federal e inclusivo”.

Desde la entidad se subrayó que este trabajo se suma a iniciativas ya en marcha, como el acuerdo firmado con el Mercado Argentino de Valores (MAV), la articulación con el Fondo de Garantías para el Desarrollo Fueguino (FOGADEF) y las mesas de trabajo con cámaras empresarias y sectoriales de la provincia, orientadas a ampliar el acceso al financiamiento productivo y consolidar un modelo de crecimiento con impacto territorial.