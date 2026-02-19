Diputado Pauli: «Miente, miente, miente, que algo quedará».

El diputado libertario Santiago Pauli, realizó el posteo que se lee aquí debajo, tratando de engañar, por no decir mintiendo, como es habitual. En este caso se mete con la coparticipación federal que como ya hemos explicado, no es ni una ayuda, ni una asistencia, sino un derecho de las provincias a recibir la distribución de impuestos, en los porcentajes que marca la Constitución reformada de 1994.
Ese monto señala que el 54% de la recaudación es para las provincias y el 34% para la nacion, mas decretos reglamentarios.
Publicación del Diputado Nacional Santiago Pauli
«#TierradelFuego está más quebrada que nunca.
Tras las renuncias en el Ministerio de Economía y el cambio de Gabinete, Gustavo Melella volvió a pedir un adelanto al Gobierno nacional porque no llega a fin de mes. Esta vez, $20.000 millones.
La próxima vez que el gobernador diga que no recibe ayuda de @JMilei, acordate de esto: la provincia está fundida y, si todavía no tocamos fondo, es por la asistencia de @LuisCaputoAR y del Presidente».
Ahora bien vamos a los datos reales, porque no se pueden dejar pasar este tipo de arbitrariedades, sin hacérselos notar, puede que le mienta a alguno un tiempo, pero no a todos todo el tiempo y en realidad a nosotros Pauli, no nos vende ni un auto usado.
Marco legal
- La coparticipación federal es un derecho constitucional de las provincias, no una ayuda discrecional.
- En Tierra del Fuego, la distribución interna se regula por la Ley Provincial Nº 892, que establece cómo se reparte entre Río Grande, Ushuaia y Tolhuín.
Situación actual
- Según IARAF, en mayo de 2025 la provincia recibió 23,9% menos en términos reales respecto al mismo mes del año anterior. Esto significa que, aunque el goteo diario se mantiene, el monto es menor por la caída general de la masa coparticipable.
- CEPA también registró una reducción del 26,3% interanual en 2025 en las transferencias automáticas, lo que confirma que el flujo llega, pero en menor volumen real.
- La Licuadora TDF subraya que la Nación ha otorgado adelantos extraordinarios (ej. $20.000 millones en febrero de 2026) para cubrir salarios, lo que refleja que el goteo ordinario no alcanza y se complementa con asistencia discrecional.
Conclusión
El goteo diario de coparticipación sí se realiza, pero:
- Es menor en términos reales por la caída de la recaudación nacional y el ajuste fiscal.
- Se ha vuelto insuficiente para cubrir las necesidades provinciales, lo que obliga a pedir adelantos extraordinarios.
- Esto genera una pérdida de autonomía: la provincia depende de la discrecionalidad de Nación para sostener su caja.
- No hay que ser muy brillante para encontrar estos datos solo con ingresar a MECON.GOB.AR. se puede ver, pero ademas no hay un solo medio especializado que avale la barbaridad que manifiesta Pauli, como una verdad revelada. El diputado debería saber que esto que dice no solo no es cierto, sino que ademas es violatorio de la Ley N° 23.548 (1988), que establece el régimen previsto en el artículo 75 inciso 2 de la Constitución Nacional.
- Pauli Miente y lo hace con la impunidad de saber que nadie le va a cuestionar nada, no es nuestro caso, y como diputado nacional, en lugar de tomarle el peo a la provincia debería defender los intereses, al menos, de quienes lo votaron, pero, esta claro que ni siquiera eso le importa.
- Fuente:www.lalicuadoratdf.com.ar