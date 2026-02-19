Diputado Pauli: «Miente, miente, miente, que algo quedará».

El diputado libertario Santiago Pauli, realizó el posteo que se lee aquí debajo, tratando de engañar, por no decir mintiendo, como es habitual. En este caso se mete con la coparticipación federal que como ya hemos explicado, no es ni una ayuda, ni una asistencia, sino un derecho de las provincias a recibir la distribución de impuestos, en los porcentajes que marca la Constitución reformada de 1994.

Ese monto señala que el 54% de la recaudación es para las provincias y el 34% para la nacion, mas decretos reglamentarios.

Publicación del Diputado Nacional Santiago Pauli