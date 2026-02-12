DEVITA DELINEÓ LOS EJES EN PRODUCCIÓN: TERRITORIO, PYMES Y FINANCIAMIENTO

Tierra del Fuego 12/02/2026.- El ministro de Producción y Ambiente de Tierra del Fuego, Francisco Devita, expuso los lineamientos estratégicos de su cartera, centrados en la presencia territorial, el acompañamiento a sectores productivos y el fortalecimiento del vínculo con los ámbitos empresarial, financiero y académico.

En el plano industrial, anunció la modernización del sistema de acreditaciones de origen (SIGIAO) para agilizar trámites, y convocará en marzo a una mesa de trabajo con titulares de industrias para avanzar en la sustitución de productos y la reconversión del sector.

Devita señaló que, a nivel nacional, el contexto es crítico: 57% de capacidad instalada operativa, caída del consumo; se cerraron 21.000 empresas y pérdida de 270 mil empleos. En la provincia, la industria textil y de telefonía celular fueron las más afectadas, con una reducción de más de 700 puestos en 2025.

En materia de MiPyMEs, se continuará con los programas “Emprender para Crecer” y “Gestión Empresarial”, se fortalecerán las acciones de reducción de pérdidas de alimentos y se avanzará en normativa orgánica y producción avícola. En comercio exterior, se asesorará a cinco firmas para una misión comercial en Chile y se buscará potenciar el Fondo de Garantía Fueguino (FOGADEF), además de crear un área transversal para coordinar financiamiento y capacitación.

Respecto a Pesca, se avanza en la reglamentación de la Ley 1.601 y en un Programa Provincial de Genética junto a Brasil, orientado a la exportación de conocimiento. También se conformará una mesa con Ambiente para evaluar proyectos con criterios de sostenibilidad, y se impulsa con SENASA una certificación sanitaria que declare a la provincia libre de enfermedades de control.

Devita concluyó con el compromiso de construir un ministerio abierto a la comunidad: “queremos un Estado presente, que acompañe, escuche y brinde respuestas concretas a quienes producen en nuestra provincia”.