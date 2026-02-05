Cuanto pierde la provincia y los municipios con los recortes : Rio Grande perderá entre 22 mil y 24 millones de pesos en 2026.

Lo cierto es que, aun asi, los genéticamente oficialistas insistieron en defender esta política de demolición económica llevada adelante por el gobierno nacional y en la que se optó por copiar y pegar datos que hoy se sabe que, son absolutamente falsos, como la inflación que hemos desmentido siempre, el dato de pobreza, tambien falso y la depreciación del peso a raíz de la devaluación del 118% en diciembre de 2023 y las posteriores, convirtiendo al 2024, en el peor año para la economía nacional. No es menor, entender que los que viven de la política, hacen silencio, salvo raras excepciones, lo que fueron funcionarios, se dedican a banalidades y el gobierno no puede salir de su círculo de baba, que ya comienza perjudicar a los municipios.

Tanto Ushuaia como Rio Grande han puesto palabra sobre el recorte que ya están sufriendo y que evita cumplir con servicios básicos. Pero para profundizar mas en esto, ponemos los números sobre la mesa y esto es lo que en realidad pasa:

Comenzamos por el recorte de coparticipación y el déficit provincias.

Está confirmado: en 2025 Tierra del Fuego sufrió una pérdida de $50.000 millones en ingresos de coparticipación y cerró el año con un déficit financiero de $83.713 millones, según el balance económico provincial .

Detalles del ajuste fiscal en Tierra del Fuego

Recorte de coparticipación: La provincia dejó de percibir alrededor de $50.000 millones respecto de lo proyectado. Este recorte se vinculó a la política nacional de reducción de transferencias automáticas y discrecionales.

Déficit financiero: El presupuesto oficial había proyectado equilibrio e incluso superávit. Sin embargo, la ejecución real terminó con un déficit de $83.713 millones . Las principales causas fueron la caída de ingresos nacionales, la paralización de la obra pública y tensiones en sectores como hidrocarburos y la industria electrónica.



Impacto en la provincia

Área Consecuencia Finanzas públicas Mayor dependencia de recursos propios y necesidad de endeudamiento o ajuste interno. Obra pública Paralización de proyectos estratégicos, afectando empleo y desarrollo local. Industria Menor competitividad por cambios en el régimen de promoción y apertura a importaciones. Social Municipios debieron absorber funciones de asistencia, aumentando la presión sobre sus presupuestos.

El recorte de coparticipación debilitó la capacidad fiscal provincial , obligando a Tierra del Fuego a cubrir con recursos propios áreas que antes dependían de Nación.

El déficit de $83.713 millones refleja un desfasaje estructural : la provincia proyectaba equilibrio, pero la realidad mostró que el ajuste nacional desarmó esa previsión.

: la provincia proyectaba equilibrio, pero la realidad mostró que el ajuste nacional desarmó esa previsión. Riesgo futuro: si se mantienen los recortes y la apertura comercial, la provincia podría enfrentar un escenario de desindustrialización y mayor vulnerabilidad social.

En conclusión, los números están confirmados y muestran un fuerte deterioro fiscal en Tierra del Fuego durante 2025: menos ingresos por coparticipación y un déficit que supera los $83 mil millones. Esto marca un quiebre entre lo proyectado y lo ejecutado, con consecuencias directas en empleo, industria y autonomía provincial.

Como perjudica esto a los municipios de la provincia y cuanto perderán de coparticipación en tierra del fuego