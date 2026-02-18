Conflictividad laboral a 2 años del gobierno de Milei: datos enero 2024 a febrero 2026

Principales conclusiones:
- Entre enero de 2024 y el 5 de febrero de 2026 se registraron al menos 717 casos de conflictividad laboral en Argentina.
- El sector más afectado fue la Industria, que concentró el 62,1% de los conflictos.
- La principal causa fueron los despidos (63,6%). Le siguieron los cierres de empresas (12,3%), las suspensiones (10%) y las crisis empresarias (7,8%).
- Durante los primeros dos años de gestión (enero 2024 – febrero 2026), las PYMES fueron las más perjudicadas, representando el 39,1% de los casos.
- En el 71,5% de los conflictos se trató de empresas de capital nacional.
- En términos geográficos, la zona centro del país concentró el 48% de los casos:
-Buenos Aires: 25,8%
-Santa Fe: 10,5%
-Córdoba: 6%
-Ciudad Autónoma de Buenos Aires: 5,7%
-Entre Ríos: 3,3%
¿Qué pasó después de las elecciones?
Desde las elecciones del 26 de octubre de 2025, lejos de moderarse, los conflictos se intensificaron. Entre enero de 2024 y septiembre de 2025 se registraron 507 casos (un promedio de 24 por mes). Tras los comicios, el promedio mensual ascendió a 42 casos, acumulando 210 conflictos entre las elecciones y febrero de 2026.
El sector más perjudicado por los conflictos laborales fue la Industria con el 62,1%. Las ramas más afectadas fueron: textil, alimentos y la metalurgia y siderurgia, fundamentalmente como consecuencia de la apertura importadora. • El sector Servicios representó el 16,9% de los casos. Las actividades de Recreación y esparcimiento (Hotelería, Restaurantes, Bingos y Casinos), Transporte, Medios de comunicación y Sanidad fueron los de mayor alcance. • El sector Primario acumuló el 9.5% de los casos, donde la mayor afectación se dio en el sector de Hidrocarburos y Servicios Petroleros, el Pesquero, y la Minería. • El Comercio representó el 8.2% de los casos, Supermercados fue el subsector más afectado. • Por último, la Construcción acumuló el 3,3% de los casos, siendo la obra privada la más afectada.
La principal razón de conflicto durante el período analizado han sido los Despidos (63,6%). Vale recordar que entre noviembre de 2023 y octubre se perdieron 272.607 puestos de trabajo registrado (según datos de SRT). Le siguieron los Cierres de empresas (12,3%), las Suspensiones (10%), y las Crisis1 (7,8%).
En el 71,5% de los casos se trató de empresas con capital de origen nacional, mientras que el 27,2% de los casos fueron empresas de capital extranjero, el 1,1% capital Mixto y el 0,1% de los casos fueron Cooperativas nacionales.
Fuente: Centro Economía Política Argentina CEPA