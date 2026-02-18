Conflictividad laboral a 2 años del gobierno de Milei: datos enero 2024 a febrero 2026

Argentina 18/02/2026.- El cierre de FATE no es un hecho aislado. En el marco de esta situación, compartimos este informe que sistematizalos casos de despidos, cierres, suspensiones, crisis, riesgo de cierre, retiros voluntarios, quiebras y ventas de unidades productivas en todo el país.

Principales conclusiones:

Entre enero de 2024 y el 5 de febrero de 2026 se registraron al menos 717 casos de conflictividad laboral en Argentina.

El sector más afectado fue la Industria, que concentró el 62,1% de los conflictos.

La principal causa fueron los despidos (63,6%). Le siguieron los cierres de empresas (12,3%), las suspensiones (10%) y las crisis empresarias (7,8%).

Durante los primeros dos años de gestión (enero 2024 – febrero 2026), las PYMES fueron las más perjudicadas, representando el 39,1% de los casos.

En el 71,5% de los conflictos se trató de empresas de capital nacional.

En términos geográficos, la zona centro del país concentró el 48% de los casos:

-Buenos Aires: 25,8%

-Santa Fe: 10,5%

-Córdoba: 6%

-Ciudad Autónoma de Buenos Aires: 5,7%

-Entre Ríos: 3,3%

¿Qué pasó después de las elecciones?

Desde las elecciones del 26 de octubre de 2025, lejos de moderarse, los conflictos se intensificaron. Entre enero de 2024 y septiembre de 2025 se registraron 507 casos (un promedio de 24 por mes). Tras los comicios, el promedio mensual ascendió a 42 casos, acumulando 210 conflictos entre las elecciones y febrero de 2026.

El sector más perjudicado por los conflictos laborales fue la Industria con el 62,1%. Las ramas más afectadas fueron: textil, alimentos y la metalurgia y siderurgia, fundamentalmente como consecuencia de la apertura importadora. • El sector Servicios representó el 16,9% de los casos. Las actividades de Recreación y esparcimiento (Hotelería, Restaurantes, Bingos y Casinos), Transporte, Medios de comunicación y Sanidad fueron los de mayor alcance. • El sector Primario acumuló el 9.5% de los casos, donde la mayor afectación se dio en el sector de Hidrocarburos y Servicios Petroleros, el Pesquero, y la Minería. • El Comercio representó el 8.2% de los casos, Supermercados fue el subsector más afectado. • Por último, la Construcción acumuló el 3,3% de los casos, siendo la obra privada la más afectada.

La principal razón de conflicto durante el período analizado han sido los Despidos (63,6%). Vale recordar que entre noviembre de 2023 y octubre se perdieron 272.607 puestos de trabajo registrado (según datos de SRT). Le siguieron los Cierres de empresas (12,3%), las Suspensiones (10%), y las Crisis1 (7,8%).

En el 71,5% de los casos se trató de empresas con capital de origen nacional, mientras que el 27,2% de los casos fueron empresas de capital extranjero, el 1,1% capital Mixto y el 0,1% de los casos fueron Cooperativas nacionales.

Informe completo »

Fuente: Centro Economía Política Argentina CEPA