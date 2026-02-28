Combustibles: el Gobierno activa otra suba en marzo

Consumo 28/02/2026.- El Gobierno aplicó un aumento parcial en combustibles desde marzo 2026 y postergó el resto para abril. Impacto en nafta, gasoil y colectivos.

El Gobierno nacional dispuso un nuevo aumento parcial en los impuestos a los combustibles desde el 1° de marzo de 2026 y postergó la aplicación total de los incrementos acumulados para abril. La medida fue oficializada mediante el Decreto 116/2026 publicado en el Boletín Oficial y modifica el esquema previsto en el Decreto 617/2025.

La actualización impacta sobre el Impuesto sobre los Combustibles Líquidos (ICL) y el Impuesto al Dióxido de Carbono (IDC), dos componentes que inciden directamente en el precio final de la nafta y el gasoil. En paralelo, también se confirmaron aumentos en los colectivos del AMBA y la Ciudad de Buenos Aires.

Puntos clave

Desde el 1° de marzo rige una suba parcial del ICL y el IDC.

El aumento total pendiente se aplicará desde el 1° de abril.

La nafta suma $17,385 por ICL y $1,065 por IDC.

El gasoil incorpora $14,884 por ICL y $1,696 por IDC.

En Patagonia se agrega un diferencial de $8,059 para el gasoil.

Las líneas nacionales del AMBA aumentan 7,7% desde el 16 de marzo.

En CABA el incremento es de 4,9%.

Cómo impacta en la nafta y el gasoil

El Decreto 116/2026 estableció que durante marzo se aplicará una actualización parcial de los tributos.

Para la nafta sin plomo y la nafta virgen, el incremento fijado es de:

$17,385 por litro en concepto de ICL

$1,065 por litro en concepto de IDC

En el caso del gasoil, el ajuste es de:

$14,884 por litro en ICL

$1,696 por litro en IDC

Además, se mantiene un tratamiento diferencial para la Patagonia y determinadas zonas, donde se suma un monto adicional de $8,059 por litro en el caso del gasoil.

La norma dispone que el resto de los aumentos acumulados correspondientes a 2024 y 2025 comenzará a regir desde el 1° de abril de 2026 para los hechos imponibles que se perfeccionen desde esa fecha.

Según los considerandos del decreto, el diferimiento tiene como objetivo “continuar estimulando el crecimiento de la economía mediante un sendero fiscal sostenible”.

¿Cuánto representa el aumento en un tanque lleno?

El incremento oficial corresponde al componente impositivo, pero permite estimar su impacto aproximado en una carga promedio.

En el caso de la nafta:

El aumento impositivo total de marzo suma $18,45 por litro ($17,385 de ICL + $1,065 de IDC).

En un tanque promedio de 50 litros, el impacto directo ronda los $922,5 adicionales.

Para el gasoil:

El incremento suma $16,58 por litro ($14,884 de ICL + $1,696 de IDC).

En un tanque de 50 litros, el aumento aproximado es de $829 adicionales.

En las regiones alcanzadas por el diferencial para la Patagonia, el impacto puede ser mayor debido al adicional de $8,059 por litro en el gasoil.

Estos valores corresponden exclusivamente al componente impositivo dispuesto en el decreto. El precio final en surtidor dependerá de la política comercial que adopten las empresas petroleras.

Por qué no se aplicó el aumento completo

La Ley 23.966 establece que estos impuestos deben actualizarse trimestralmente en función de la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC). Durante 2024 y 2025, el Ejecutivo postergó en varias oportunidades la aplicación plena de esos ajustes, lo que generó montos acumulados.

El Decreto 116/2026 modifica lo dispuesto previamente por el Decreto 617/2025, que preveía la entrada en vigencia total de los incrementos a comienzos de marzo. En lugar de eso, el Gobierno resolvió dividir el impacto en dos etapas consecutivas. La decisión no implica la eliminación del ajuste pendiente, sino su reprogramación para abril.

Desde el 1° de abril entrará en vigencia el total del ajuste pendiente correspondiente a 2024 y 2025, completando el esquema de actualización fiscal previsto. El impacto final en los surtidores dependerá de la decisión comercial de las petroleras y del contexto inflacionario del mes.

