Caso Cuadernos: arranca la etapa decisiva del juicio oral

Argentina 03/02/2026.- El TOF 7 abre el tramo de nulidades y debates técnicos con 28 defensas en escena, tiempos acotados y un cronograma que anticipa semanas de alta tensión en Comodoro Py.

Tras la feria judicial, el Tribunal Oral Federal 7 (TOF 7) reanuda este martes el juicio oral por la causa conocida como “Cuadernos”. La nueva etapa marca el inicio de las cuestiones preliminares, una instancia técnica pero de fuerte impacto político.

Luego de completar en diciembre la lectura íntegra de las acusaciones —más de 20 horas netas y miles de páginas— el debate entra ahora en su fase más litigiosa, con un cronograma cargado y reglas estrictas para las exposiciones.

El tribunal fijó un límite de 45 minutos por defensa para los planteos preliminares. En total, 28 abogados anticiparon presentaciones vinculadas a nulidades, tratamiento de la prueba y objeciones procesales.

Las exposiciones de las defensas se extenderán durante febrero, condicionadas además por el feriado largo de Carnaval. La respuesta de la Fiscalía tendrá una audiencia exclusiva prevista para marzo, antes de que el juicio avance hacia las indagatorias.

El debate oral comenzó formalmente el 6 de noviembre y, con esta instancia, se encamina hacia el tramo más intenso del proceso.

El juicio en números

La magnitud del expediente se refleja en sus cifras. La causa llegó a tener 126 imputados en sus distintas etapas, aunque el número se redujo con el paso del tiempo.

Actualmente, 86 personas enfrentan cargos:

-19 ex funcionarios, entre ellos la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner, el ex ministro Julio De Vido y el ex secretario de Obras Públicas José López.

-65 empresarios ligados a la obra pública, la energía y el transporte.

-2 ex choferes, incluido Oscar Centeno, autor de los cuadernos que dieron origen a la investigación.

La reducción se explica por fallecimientos previos al debate —como el del ex titular de la Cámara de la Construcción, Juan Chediack— y por apartamientos, como el del empresario Enrique Pescarmona, eximido por razones de salud tras un informe del Cuerpo Médico Forense.

La estrategia de las defensas

En esta etapa, los abogados no buscarán discutir los hechos de fondo, sino la validez del proceso. Se esperan tres ejes centrales:

La “contra causa” de los cuadernos

Algunas defensas apuntarán al procesamiento del ex policía Jorge Bacigalupo, acusado de adulterar partes de los cuadernos de Centeno. La maniobra se investiga en un expediente paralelo a cargo del juez Marcelo Martínez de Giorgi.

No obstante, peritajes oficiales y de Gendarmería ratificaron la autenticidad global de los manuscritos, apoyada además por pruebas externas y confesiones de arrepentidos.

El planteo de ne bis in idem

La defensa de Cristina Kirchner insistirá con que la ex mandataria no puede ser juzgada nuevamente por una matriz de corrupción en la obra pública ya abordada en la Causa Vialidad.

El foco en los arrepentidos

Otro frente será el intento de desacreditar los testimonios de los 31 imputados colaboradores. La fiscal general Fabiana León cuenta aquí con un respaldo clave: el fallo de la Corte Suprema que validó la Ley del Arrepentido.

Una megacausa unificada

El juicio no se limita a los cuadernos. El TOF 7 analiza una unificación de expedientes que exponen un aparente esquema sistémico de corrupción: La Camarita, sobre cartelización de la obra pública vial; y Transporte, por presuntos sobornos en subsidios ferroviarios y concesiones viales.

El desafío logístico es mayúsculo: 899 testigos, 13 pericias y 139 medidas de instrucción suplementaria. Superada la discusión de nulidades, llegarán las indagatorias, con estrategias diversas: silencios, declaraciones parciales y ratificación de confesiones.

La fiscalía volvió a reclamar que esas declaraciones sean presenciales, con excepciones puntuales para quienes no declaren o estén detenidos. Incluso se ofreció la Sala AMIA de Comodoro Py para albergar las audiencias.

Fuente: GLP