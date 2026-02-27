Belén Monte de Oca: «Los adolescentes deben saber que si cometen un delito hay consecuencias»

Rio Grande 27/02/2026.- La senadora nacional por Tierra del Fuego, participó del debate por la baja de edad de imputabilidad que, el estado pretende llevar a 14 años, y en su alocución manifestó que, «hoy el pueblo nos pone en este lugar para dar soluciones preventivas y respuesta a un sociedad angustiada y nosotros los senadores tenemos que dar respuesta». Monte de Oca, no brindo estadísticas, ni proyecciones, tampoco se refirió al sistema penitenciario de la provincia que está abarrotado, y muchos menos hizo referencia a como se va a aplicar esta nueva norma ya que no existen en Tierra del Fuego, espacios para alojar a menores de edad que sean encarcelados. la nueva ley seria inaplicable en Tierra del Fuego, no existe un espacio para alojar menores y no pueden ser enviados a cárceles comunes que, están superpobladas.

La legisladora Libertaria, solo se refirió al proyecto del ejecutivo, no hubo cuestionamiento alguno sobre su inaplicabilidad teniendo en cuenta que el sistema carcelario nacional esta colapsado y que en ningún lugar del pais hay lugares donde se pueda alojar a menores de edad.

Monte de Oca, sostuvo que este sistema de penalidades tiene casi 50 años, y que en ese periodo ha habido un cambio estructural y es una norma que quedo obsoleta y atrapada en aquellos viejos tiempos».

«Pretendo hablar de, un redimen que fracaso, un redimen fallido fallido, pero si detenernos en esto, ese régimen penal como lo tenemos ahora da un mensaje perverso a la sociedad a los menos de 16 años no les importa, podes hacer lo que queres, total, agregó, no tenes limites no tenes consecuencias y eso es lo mas inteligente que escuche en los últimos años porque, el mensaje debe ser diametralmente lo opuesto. El mensaje que le tenemos que dar a nuestros adolescentes, es que si nos importan y sus actos tienen consecuencias y como vivimos en sociedad hay normas que debemos cumplir».

La legisladora, tuvo un momento de sinceridad cuando expresó, «hoy nos duele la narco criminalidad», mas aun teniendo en cuenta que hay una diputada y un ex candidato a encabezar lista en Provincia de Buenos Aires, a los que se les ha probado que fueron financiados por el narcotráfico, y en el caso de la Diputada Villaverde de Rio Negro, detenida en Estados Unidos por tenencia de cocaína, y agregó «hoy nos duele ver que nuestros adolescentes son mano de obra barata para la comisión de delitos y no están accediendo a una vida sana y la preparación para una vida productiva».

Finalmente puso como ejemplo el caso de una madres que perdió a su hijo a manos de menores de edad y que la justicia solo le pueda ofrecer, una copa de agua y una servilleta para secarse las lagrimas, eso se vio en la comisión, puntualizó.

«NO hay nada mas disociado de la realidad que relacionar la criminalidad con la pobreza, porque, es el prejuicio mas clasista y estigmatizante que se pueda escuchar»

Lo que no mencionó Monte de Oca en su alocucion

La situación del sistema carcelario en Tierra del Fuego, según los últimos datos oficiales disponibles, muestra un escenario de alta presión y sobreocupación:

Panorama actual

Crecimiento acelerado de la población penitenciaria : Entre 2015 y 2024, la cantidad de personas privadas de libertad en la provincia pasó de 180 a 327 , lo que representa un aumento de más del 80% en menos de una década. Este crecimiento está muy por encima del promedio nacional.

: Entre 2015 y 2024, la cantidad de personas privadas de libertad en la provincia pasó de , lo que representa un aumento de más del 80% en menos de una década. Este crecimiento está muy por encima del promedio nacional. Niveles críticos de ocupación : Los establecimientos penitenciarios fueguinos operan con índices de ocupación superiores a su capacidad oficial, lo que genera tensión en las condiciones de alojamiento.

: Los establecimientos penitenciarios fueguinos operan con índices de ocupación superiores a su capacidad oficial, lo que genera tensión en las condiciones de alojamiento. Diagnóstico oficial: El Comité Nacional para la Prevención de la Tortura (CNPT) ubica a Tierra del Fuego entre las jurisdicciones con mayor presión sobre su sistema carcelario, destacando que la provincia enfrenta uno de los mayores crecimientos del encarcelamiento en Argentina.

Factores relevantes

Capacidad limitada : La infraestructura penitenciaria de la provincia es reducida, con pocos establecimientos y pabellones, lo que amplifica el impacto del aumento poblacional.

: La infraestructura penitenciaria de la provincia es reducida, con pocos establecimientos y pabellones, lo que amplifica el impacto del aumento poblacional. Condiciones de vida: Los informes oficiales incluyen evaluaciones sobre salud, educación, trabajo y recreación dentro de las cárceles, pero la sobreocupación dificulta garantizar estándares adecuados.

Conclusión

El sistema carcelario de Tierra del Fuego atraviesa una situación crítica de sobrepoblación y tensión estructural, con un crecimiento sostenido de internos que supera ampliamente la capacidad instalada. Esto plantea desafíos urgentes en términos de infraestructura, derechos humanos y políticas de prevención.

Donde se alojaran menores condenados en Tierra del Fuego

Actualmente, la baja de la edad de imputabilidad a los 14 años en Argentina es un proyecto de ley que obtuvo media sanción en Diputados en febrero de 2026 y está en discusión en el Senado. Esto significa que aún no es plenamente vigente, pero marca un cambio importante en el régimen penal juvenil .

Aspectos clave de la iniciativa

Edad mínima : No serían punibles los menores de 13 años. A partir de los 14, podrían ser considerados responsables penalmente, con dictamen pericial que confirme su capacidad de comprender la criminalidad del acto .

: No serían punibles los menores de 13 años. A partir de los 14, podrían ser considerados responsables penalmente, con dictamen pericial que confirme su capacidad de comprender la criminalidad del acto . Régimen especial : Aunque se los declare imputables, los adolescentes no serían alojados en cárceles comunes. El proyecto prevé instituciones específicas de régimen penal juvenil , con programas de educación, reinserción y acompañamiento psicosocial.

: Aunque se los declare imputables, los adolescentes no serían alojados en cárceles comunes. El proyecto prevé , con programas de educación, reinserción y acompañamiento psicosocial. Garantías procesales: Se establece que todo proceso contra menores debe contar con defensores especializados y equipos interdisciplinarios.

En el caso de Tierra del Fuego

La provincia no cuenta con infraestructura penitenciaria juvenil propia de gran escala. Los adolescentes en conflicto con la ley suelen ser derivados a institutos de menores bajo régimen tutelar , no a cárceles de adultos.

de gran escala. Los adolescentes en conflicto con la ley suelen ser derivados a , no a cárceles de adultos. Si la ley se sanciona, el desafío será crear o adaptar espacios especializados en la provincia, dado que el sistema carcelario actual ya está sobreocupado y no puede absorber población juvenil sin vulnerar derechos.

en la provincia, dado que el sistema carcelario actual ya está sobreocupado y no puede absorber población juvenil sin vulnerar derechos. Lo más probable es que se requiera una articulación con programas provinciales de protección de derechos y servicios sociales, además de la construcción o adecuación de centros juveniles.

En síntesis: sí podría aplicarse la ley en Tierra del Fuego una vez sancionada, pero los menores de 14 años no serían alojados en cárceles comunes; deberían estar en institutos especializados de régimen penal juvenil, cuya creación o fortalecimiento será un reto para la provincia.

