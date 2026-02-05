BANCO DE TIERRA DEL FUEGO PROFUNDIZA EL VÍNCULO CON EL SECTOR PRODUCTIVO Y TRABAJA EN NUEVAS LÍNEAS DE CRÉDITO

Tierra del Fuego 05/02/2026.- En un encuentro con cámaras empresariales y organismos claves, la entidad presentó los avances en financiamiento, destacó un crecimiento sostenido de su cartera y adelantó proyectos para vivienda y gas.

El Banco de Tierra del Fuego (BTF) llevó a cabo una nueva jornada de trabajo con representantes del sector productivo y comercial de la provincia, con el objetivo de fortalecer el vínculo institucional, dar seguimiento a las acciones implementadas y profundizar el diálogo sobre las herramientas de financiamiento disponibles.

La reunión, encabezada por el presidente de la entidad, Adrián Cosentino, contó con la participación de cámaras empresarias, entidades sectoriales y organismos vinculados al desarrollo productivo. El objetivo fue escuchar inquietudes, compartir avances de gestión y presentar la visión estratégica del Banco para el acompañamiento de la economía local.

Durante el encuentro, las autoridades del BTF expusieron la evolución de la colocación de préstamos. Se destacó una tendencia de crecimiento sostenido en un contexto económico desafiante, con financiamiento orientado a la inversión, capital de trabajo y recomposición financiera.

En este marco, se destacaron indicadores que reflejan el crecimiento de la actividad crediticia del Banco. En valores nominales, el otorgamiento de préstamos de la cartera comercial registró un crecimiento del 324 % respecto de diciembre de 2025, mientras que la cartera de consumo evidenció un incremento del 81%, consolidando el acompañamiento al sector productivo y a las familias fueguinas.

En detalle, se informó que: La línea de capital de trabajo registra alrededor de 82 operaciones por un monto total de $1.980 millones. En tanto, las líneas para individuos (consolidación y saneamiento de deudas) suman más de 529 operaciones por un monto superior a los $7.620 millones.

“Nuestro objetivo es que el Banco esté presente, acompañando al entramado productivo fueguino con herramientas concretas, previsibles y adaptadas a la realidad de cada sector”, señaló Adrián Cosentino.

La jornada también sirvió para destacar la articulación del BTF con el mercado de capitales, a través de un convenio con el Mercado Argentino de Valores (MAV), que amplía las alternativas para las empresas locales.

Asimismo, se repasaron las herramientas disponibles a través del Fondo de Garantías para el Desarrollo Fueguino (FOGADEF) y el trabajo articulado con el Consejo Federal de Inversiones (CFI), ambos orientados a facilitar el acceso al crédito y acompañar proyectos de inversión productiva.

“Trabajamos de manera articulada con organismos provinciales y nacionales para ampliar el alcance de nuestras herramientas y acompañar proyectos que generen valor agregado y empleo en la provincia”, remarcó el Presidente del Banco.

El BTF anunció que se encuentra trabajando en el diseño y análisis de nuevas líneas de financiamiento, entre las que se destacan: Líneas de crédito hipotecario, para facilitar el acceso a la vivienda. Así como, créditos destinados a la conexión de gas domiciliaria, con foco en mejorar las condiciones de habitabilidad y seguridad.

La jornada concluyó con el compromiso de dar continuidad a estos espacios de trabajo, estableciendo agendas sectoriales para profundizar el diálogo y construir soluciones conjuntas para el desarrollo productivo de Tierra del Fuego.