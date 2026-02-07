Auditoría interna en IOSFA expone el endeudamiento durante la gestión Petri: en un año pasó de $44.000 millones a $210.000 millones

En simultáneo, la diputada nacional Lourdes Arrieta presentó un pedido de informes para “conocer dónde fue el dinero”; “quién se hará cargo de la deuda” y “qué pasará con la salud de militares y fuerzas de seguridad”.

Endeudados

La auditoría interna de IOSFA, encargada al contador Leandro González, arrojó sucesivos resultados en rojo, que ahora deberá afrontar el flamante ministro de Defensa, Carlos Presti, más allá del cambio de nominación de IOSFA a OSFA. En los hechos, tiene una modificación formal de relieve, ya que no brindará cobertura a las fuerzas de seguridad sino solo a los integrantes de las Fuerzas Armadas.

Ahora bien, ¿quién se hará cargo de la deuda heredada?

Según el mencionado documento, en marzo de 2024 era de $42.000 millones de pesos. Si se la ajusta con la inflación de los primeros meses de la gestión de Javier Milei, era de $70.000 millones de pesos. Ahora bien, en junio de 2025 pasó a ser de $210.000 millones de pesos. Nuevamente: esto sin tener en cuenta que en enero de 2025 se tomó una deuda de $40.000 millones de pesos con el Instituto de Ayuda Financiera para Pago de Retiros y Pensiones Militares (IAF). Con intereses, esa deuda se duplicará, ya que el costo financiero de la deuda será de $48.000 millones de pesos. Entonces, cuando se abonen las 34 cuotas, el coste total serán $88.000 millones de pesos.

La auditoría analiza en detalle la composición de la deuda. La mayor parte se la llevan los medicamentos especiales que representan el 28%. Mismo porcentaje representan las prácticas. Luego, con un 10% de la deuda le sigue la categoría “Internaciones”, “Protesis” viene luego con 9%, “Subvención de farmacias convenidas” con 7% al igual que la categoría “Otros”; “Honorarios médicos” 6% y cierra la categoría “Laboratorio” con 4%.

El mayor salto de la deuda de IOSFA se dio entre marzo y diciembre de 2024, cuando pasó de $70.000 millones de pesos (ajustada por inflación) a $141.000 millones de pesos. Luego de que el incremento se ralentizara con el préstamo, volvió a pegar un salto a partir de marzo de 2025 cuando en solo tres meses creció hasta llegar a $210.000 millones de pesos.

En el documento al que accedió Ámbito, se subraya: “Como se observa, el ritmo de crecimiento de la deuda se desaceleró notablemente en el período diciembre 2024 – marzo 2025, con un aumento real del 6%. Esta mejora se debe al impacto de los fondos recibidos del préstamo del IAF. Sin embargo, este efecto fue temporal ya que en el periodo marzo – junio 2025, la deuda sufrió un aumento real del 41%, lo que demuestra que el déficit estructural no ha mejorado, lo que resulta consistente con lo detallado en el Informe de Auditoría Nº 08/25 de Ejecución Presupuestaria del primer semestre de 2025”.

Finalmente, concluye: “En cuanto a la evolución de los pasivos, se observa un aumento de la deuda del 41% en términos reales respecto del 31 de marzo de 2025, evidenciando que el déficit operativo se mantiene”.

Fuego ¿amigo?

Mientras el gobierno nacional, mediante DNU, creó la Obra Social de las Fuerzas Armadas y la Obra Social de las Fuerzas Federales de Seguridad, la diputada Lourdes Arrieta, que ingresó a la Cámara Baja por la Libertad Avanza, acaba de presentar un pedido de informes para conocer qué sucederá con la deuda y la deficiente prestación de servicios.

Dice Arrieta: “El Gobierno avanza en la disolución del IOSFA y la creación de nuevas obras sociales, mientras: la deuda supera los $240.000 millones; hay menos prestadores y prestaciones deficientes; no hay cobertura en zonas rurales y de frontera y los afiliados siguen pagando sin respuestas ni rendición de cuentas”.

En ese sentido, el pedido requiere conocer adónde fue el dinero de los afiliados; quién se hará cargo de la deuda y qué sucederá con la salud de militares y fuerzas de seguridad.

Los hechos no mejoran la situación. Fuentes oficiales indican que solo en octubre de 2025, en la región de AMBA se dieron de baja 200 prestadores. Algo similar está ocurriendo en el resto del país. Por caso, recientemente, en Mar del Plata, el Hospital Privado de Comunidad envió una misiva al jefe de la Base Naval de esa ciudad, el comodoro Fernando Pérez Khun, por medio de la cual comunica que queda suspendida la “totalidad de las internaciones programada, clínicas y quirúrgicas”; “las prácticas y prestaciones ambulatorias” y la “atención en servicio de guardia”.

El Hospital Privado de Comunidad en Mar del Plata envió una misiva al jefe de la Base Naval de esa ciudad por medio de la cual comunica la suspensión de diversos servicios de salud.

Rubén López, de la comisión interna de ATE en IOSFA, en diálogo con Ámbito, indicó que “una enorme cantidad de afiliados están pagando de su bolsillo los estudios o directamente no se los están haciendo. Ni hablemos en el caso de las intervenciones quirúrgicas, que son costosísimas”.

Queda por ver no solo si el cambio de nominación y creación de dos obras sociales modifica el problema de fondo, sino también quién se hará cargo de la deuda contraída.

Fuente: Ámbito