A partir del 1 de marzo será obligatoria la oblea para todo transporte de pasajeros

Esta medida alcanza de forma obligatoria a todos los vehículos que realicen traslados bajo la modalidad «Punto a Punto», así como aquellos que presten servicio de excursiones, incluyendo:
Taxis y Remises.
Vehículos de aplicaciones de transporte (plataformas digitales).
Transportistas contratados por prestadores de servicios turísticos.
Transportes propios de prestadores de servicios turísticos.
Alcance y limitaciones de la Oblea de Transporte
Es fundamental aclarar que la inscripción en el Registro de Transportistas y la obtención de la oblea solo faculta al vehículo para realizar traslados directos (llevar y/o traer pasajeros hacia o desde el Parque), o para ser contratados por prestadores de servicios turísticos, para lo cual deberan ingresar con orden de servicio y cartel visible que indique los datos del prestador para el cual operan.
Excursiones y servicios propios
Aquellas personas o empresas que deseen ofrecer excursiones vehiculares propias (circuitos que incluyan múltiples paradas y/o excursiones guiadas) no podrán hacerlo únicamente con la oblea de transporte. Para dicha actividad, deberán inscribirse formalmente como Prestadores de Servicios Turísticos bajo los términos del reglamento vigente.
Seguros
La obtención de la oblea no exime de forma alguna del cumplimiento de otras normativas, ni exime a los Prestadores de Servicios Turísticos de la obligación de presentar por sistema TAD (Tramites A Distancia) las renovaciones de sus seguros.
Regularización
El objetivo de esta normativa es garantizar la seguridad de los visitantes, el ordenamiento del flujo vehicular, y la formalización de los servicios dentro de las áreas protegidas.
Fuente: Parque Nacional Tierra del Fuego.