Incendios: el Gobierno destina más de 129.000 millones de pesos para el sistema federal de bomberos

Patagonia 20/01/2026.- Es para financiar equipamiento, materiales operativos, elementos de protección personal, vestuario técnico y otros insumos. La ayuda llega después de 50 días de incendios constantes en la Comarca Andina que provocaron la perdida de 40.000 hectáreas de bosques, viviendas, emprendimientos, en Epuyen, y Puerto Patriada, sobre el lago Puelo.

En medio de los incendios que afectan a la Patagonia, el Ministerio de Seguridad dispuso este jueves la asignación de $129.244 millones para el fortalecimiento del Sistema Nacional de Bomberos Voluntarios, con foco en equipamiento, funcionamiento, capacitación y fiscalización.

“La medida se adopta en el marco de los desastres de gran magnitud registrados en distintas provincias durante el último año y los previstos para el presente, que requieren reforzar la capacidad operativa de las entidades que integran el sistema de protección civil”, informó la cartera que conduce Alejandra Monteoliva.

La resolución, firmada por Monteoliva, establece la asignación de $100.810.319.998,50 destinados a 1.062 asociaciones de bomberos voluntarios de primer grado, con el objetivo de financiar la adquisición de equipamiento, materiales operativos, elementos de protección personal, vestuario técnico y otros insumos esenciales para la lucha contra el fuego y las tareas de protección civil.

Estos fondos también podrán destinarse a la conservación y mantenimiento del equipamiento en condiciones operativas.

Además, como informó la Agencia Noticias Argentinas, el Gobierno analiza la posibilidad de prorrogar por decreto la ley de Emergencia Ígnea ante la crisis generada por los incendios mientras estudia la incorporación del aumento de partidas que reclaman los gobernadores al temario de sesiones extraordinarias.

Detalles

Asimismo, se asignaron $ 7.754.639.995,93 a entidades provinciales de segundo grado, destinados a gastos de funcionamiento institucional, representación y cumplimiento de las obligaciones establecidas en la normativa vigente.

En paralelo, se destinaron otros $ 7.754.639.995,93 a entidades provinciales de segundo grado, específicamente orientados a la capacitación de bomberos voluntarios y directivos de las instituciones, con el objetivo de fortalecer la formación técnica y operativa del sistema.

Por su parte, se asignaron $ 2.584.880.009,64 a la Agencia Federal de Emergencias, a través de la Dirección Nacional de Bomberos Voluntarios, destinados a tareas de fiscalización del sistema, establecimiento de centros regionales de control, adquisición de equipamiento, movilidad, traslados, capacitación técnica, formación de instructores, diseño de cursos y asistencia extraordinaria a entidades en situaciones de emergencia.__IP__

Además, se enviaron $ 7.754.640.000,00 al Consejo de Federaciones de Bomberos Voluntarios de la República Argentina, destinados al funcionamiento y desarrollo de la Academia Nacional de Capacitación de Bomberos Voluntarios.

Finalmente, se asignaron $ 2.584.880.000,00 al Consejo de Federaciones de Bomberos Voluntarios de la República Argentina para gastos de funcionamiento institucional, representación y cumplimiento de las obligaciones establecidas en la Ley N.° 25.054 y sus modificatorias.

#AgenciaNA