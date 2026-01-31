Criptogate $Libra: se conocen los detalles del acuerdo confidencial entre Javier Milei y Hayden Davis

El acuerdo detalla servicios «ad honorem» por parte de Davis, incluyendo la automatización de procesos administrativos mediante contratos inteligentes, la digitalización segura de documentos públicos como títulos de propiedad y certificados, el fomento de ecosistemas de innovación digital para startups locales, y programas de capacitación para funcionarios públicos en estas tecnologías. Davis, cofundador de Kelsier, renuncia expresamente a cualquier remuneración y se compromete a mantener la información en secreto, salvo autorización legal.

Esta información fue publicada por el diario Clarín, que accedió al texto completo del documento y lo difundió en una nota que destaca su conexión con el colapso del token $LIBRA, impulsado inicialmente por un tuit de Milei que luego fue borrado.

El pacto se firmó durante una visita relámpago de Davis a Buenos Aires, tras una reunión en la Casa Rosada, y deja abierta la extensión del asesoramiento a otras áreas dentro de su expertise. Según el documento, el objetivo es contribuir al desarrollo económico y tecnológico de Argentina alineado con tendencias globales de descentralización.

En el contexto más amplio, el acuerdo se vincula a movimientos financieros sospechosos: billeteras atribuidas a Davis enviaron más de un millón de dólares en criptomonedas a intermediarios argentinos, que derivaron fondos a una presunta «cueva cripto».

La Comisión del Congreso también detectó transferencias coincidentes con pagos mensuales a personas cercanas al proyecto $LIBRA, cuestionando la transparencia en la adopción de tecnologías digitales por el gobierno.

El escándalo estalló tras el desplome de $LIBRA, que generó pérdidas para inversores y puso bajo la lupa las relaciones entre el Ejecutivo y figuras del mundo cripto. Investigaciones en curso buscan esclarecer si hubo irregularidades en estos acuerdos paralelos.

Especial para la Agencia Noticias Argentinas.