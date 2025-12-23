TIERRA DEL FUEGO ASUME UN ROL PROTAGÓNICO EN LA GESTIÓN DE SUS RECURSOS HIDROCARBURÍFEROS

Tierra del Fuego 23/12/2025.- En un hecho calificado como “histórico” por las autoridades provinciales, la Legislatura fueguina sancionó este lunes la ley que permite la cesión de áreas de YPF a la empresa estatal Terra Ignis Energía, marcando un punto de inflexión en la administración de los recursos naturales del territorio.

Desde el directorio de Terra Ignis Energía, celebraron la aprobación y destacaron la importancia estratégica de esta norma para el presente y el futuro de la provincia.

“Hoy es un día que marca un antes y un después en la gestión de nuestros recursos naturales. Celebramos la aprobación de la ley que permite la cesión de áreas de YPF a nuestra empresa estatal Terra Ignis Energía”, expresaron.

Asimismo, los integrantes hicieron especial hincapié en el trabajo legislativo que hizo posible este avance y agradecieron el compromiso del parlamento fueguino.

El directorio hizo hincapié en los dos pilares centrales de la nueva ley: “Esta ley no solo es un acto de soberanía energética, sino una clara decisión de defender los puestos de trabajo en el sector hidrocarburífero fueguino”. De esta manera, se garantiza la continuidad laboral de los trabajadores y trabajadoras del sector, uno de los ejes de la gestión del gobernador Gustavo Melella.

Para finalizar, las autoridades reflexionaron sobre el significado profundo de este logro: “la provincia comienza a decidir activamente sobre la administración de sus recursos naturales”.

Este acuerdo representa un avance histórico hacia la soberanía energética de Tierra del Fuego y la consolidación de Terra Ignis Energía como una empresa estatal fuerte, capaz de liderar el desarrollo hidrocarburífero con una visión de futuro, sustentable y con valor local.

La ley sancionada permitirá que Terra Ignis Energía, la empresa energética de bandera provincial, asuma la operación directa de áreas productivas, iniciando un proceso de transferencia de conocimientos, tecnología y gestión. Esto posiciona a Tierra del Fuego no solo como productora, sino también como administradora activa de su riqueza hidrocarburífera, con el objetivo de reinvertir los beneficios en el desarrollo integral de la provincia.

Por otra parte, desde el Directorio de Terra Ignis Energía adelantaron que ya se viene trabajando con posibles socios de la empresa estatal para continuar con la operación de YPF a futuro y se informará próximamente.